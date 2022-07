Popstroke : on a testé pour vous les mini-golfs de Tiger Woods en Floride (vidéo)

Cliquez sur l’image ci-dessus pour voir la vidéo.

On se plaint que des terrains de golf de Floride soient transformés en zones d’habitations, mais s’il n’y avait que Tiger Woods, la Floride toute entière serait un golf ! Sa société PopStroke en a déjà ouvert deux : Fort Myers et Port St. Lucie mais en 2022 il passe à la vitesse supérieur avec l’inauguration annoncée des sites de : Sarasota, Orlando, Tampa, Delray Beach, mais aussi en dehors de la Floride : Houston, Scottsdale et Glendale.

Il s’agit de parcours dessinés par Tiger, qui sont en fait des jeux à la limite du mini-golf, mais avec des difficultés qui s’annoncent intéressants ! Ce sera éclairé en soirée, et incluant avec un restaurant. Celui de Delray aura deux fois 18 trous et il devrait ouvrir très prochainement.

A Port St Lucie par exemple le tarif est actuellement de 17$ pour adulte et 12$ pour enfant.

www.popstroke.com

