L’ouest américain dangereusement en manque d’eau

Chacun a entendu parler des feux de forêts qui, depuis quelques années, frappent chaque été la Californie et en déciment les forêts, quand ce ne sont pas les villages. Mais cette fois c’est beaucoup plus grave, notamment à cause de la fonte précoce des neiges dans les Rocheuses et dans la Sierra Nevada. En temps « normal », à la fin du mois de juin, les pics des montagnes autour de Salt Lake City sont toujours blancs, irriguant constamment et progressivement le désert. Cette année ils étaient déjà tout secs. Or, des villes comme Salt Lake City (Utah), Phoenix (Arizona) ou Las Vegas (Nevada) n’ont pu se développer dans le désert que grâce à l’eau des montagnes, et c’est aussi en partie vrai pour les mégalopoles de Californie. Pour réguler l’eau afin d’en avoir toute l’année, mais aussi en profiter pour fabriquer de l’électricité, des réservoirs ont été créés grâce à des barrages équipés de turbines hydro-électriques. Problème : début août le fleuve Colorado n’alimentait plus assez les deux plus grands réservoirs de l’ouest américain, le Lake Mead (près de Las Vegas) et le Lake Powell (à la frontière de l’Utah et de l’Arizona). Leur niveau était inférieur à celui des turbines qui, ainsi, ne pouvaient plus fonctionner. Jamais, depuis sa création il y a 50 ans, le Lac Powell n’a été aussi bas. Sur les radios de l’Utah, un message publicitaire passait déjà début juillet « Appelez vos amis et dites leur que ce n’est pas vrai que le lac Powell est à sec : ils peuvent y venir et ils y trouveront simplement un peu plus de plages qu’auparavant ». Mais, à la fin du mois d’août la situation est beaucoup plus alarmante, et pas que pour le tourisme. Les lacs de barrage Mead et Powell fournissent de l’eau potable et de l’électricité à des dizaines de millions de personnes dans les Etat du Nevada, Arizona, en Californie, au Wyoming, au Colorado, au Nouveau-Mexique et même chez les voisins du Mexique.

La Nasa a assuré dans un communiqué que les images satellites du lac Mead donnent « une illustration frappante du changement climatique et d’une sécheresse à long terme qui pourrait être la pire dans l’Ouest des États-Unis depuis douze siècles ». Pour le côté anecdotique, fin juillet les restes de trois corps ont été mis au jour dans le lac. Le premier squelette serait une victime de la pègre, très présente dans les années 1970 à Las Vegas !

Et si des solutions étaient cette fois trouvées, ou que juste un peu de pluie venait résoudre le problème, la baisse du niveau des réservoirs depuis des décennies ne laisse pas envisager une avenir serein. L’électricité et l’eau ne sont pas nécessaires qu’aux habitations : certains Etats du sud ont de fortes agricultures, notamment en Californie où l’eau est nécessaire aux élevages de vaches, mais aussi aux cultures de fruits et de noix. Les deux tiers des productions américaines sont cultivées dans cet Etat, or il faut des tonnes d’eau par exemple pour faire pousser des amandes. La California Rice Commission estime que seule la moitié de la production de riz va pousser cette saison. Par delà l’augmentation du coût de la vie aux Etats-Unis, il va ainsi falloir s’attendre à de nouvelles hausses des prix sur ces fruits et légumes locaux.

Certes, pour régler une partie du problème, la Californie pourrait créer des centrales de désalinisation. Il y en a actuellement 12 sur la côte, mais il est extrêmement difficile de mener à bien ces projets, en raison de l’urbanisme et des normes écologiques. Un projet qui avait l’appui du gouverneur vient d’ailleurs d’échouer. En attendant, le temps presse : aucun signe n’indique que les sommets seront plus enneigés durant le prochain hiver.

