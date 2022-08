Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Septembre 2022

Une découverte des phares de Miami ? Une fête Miccosukee dans les Everglades ? Une expo à West Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Septembre 2022

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Septembre nos articles sur ces événements majeurs :

– Founders Day à St Augustine

Jusqu’au 22 janvier :

Mariano: Variations on a Theme

Voici la première grande exposition rétrospective de l’œuvre de l’artiste cubain Mariano Rodríguez (né en 1912 à La Havane ; décédé en 1990 à La Havane) aux États-Unis. Couvrant près de six décennies de production artistique, cette rétrospective présente des peintures, des aquarelles et des dessins prêtés par les principales collections privées et institutionnelles, y compris la succession de l’artiste, qui a fourni un accès sans précédent à des œuvres et à des documents d’archives rarement vus.

Largement connu simplement sous le nom de « Mariano », l’artiste est considéré comme l’un des peintres les plus importants de la Segunda Vanguardia – la deuxième génération de modernistes cubains qui, dans les années 1940 et 1950, ont utilisé leur travail pour construire et exprimer leur vision de l’essence. de l’identité nationale cubaine. C’est à voir au :

PAMM :

1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.pamm.org/en/event/ exhibition-opening-curator- introduction-mariano- variations-on-a-theme/

Jusqu’au 6 novembre :

Lalla Essaydi: Un/Veiled

Lalla Essaydi est une artiste contemporaine marocaine née en 1956 et qui vit désormais aux Etats-Unis. Elle utilise essentiellement la photographie et la calligraphie arabe. Audacieusement féministe à la base, l’œuvre d’Essaydi dévoile les expériences dynamiques, les identités et les histoires culturelles de ses modèles. Cette installation présente plus de 10 ans de travail de presque toutes les séries de sa carrière. C’est à voir au :

Norton Museum of Art

1450 S. Dixie Highway West Palm Beach, FL 33401

www.lallaessaydi.com

www.norton.org/ exhibitions/lalla-essaydi- unveiled

Jusqu’au 12 mars :

Henry Ossawa Tanner: Intimate Pictures

Cette exposition célèbre la récente acquisition par Norton de la composition au pastel et à l’aquarelle « Christ at the Home of Mary » réalisée par ce peintre qui a été le premier artiste afro-américain à être reconnu internationalement. En plaçant cette œuvre dans le contexte de trois autres études de Tanner, l’exposition permettra aux visiteurs d’explorer les liens entre ses peintures religieuses, scènes de genre et paysages. La petite taille de ces œuvres met en évidence sa capacité exceptionnelle à transmettre la relation intime des êtres humains entre eux, leur monde et le divin.

Norton Museum of Art

1450 S. Dixie Highway West Palm Beach, FL 33401

www.norton.org/ exhibitions/henry-ossawa- tanner-intimate-pictures

Jusqu’au 8 janvier :

Capture: A Portrait of the Pandemic

La pandémie fait-elle partie de l’histoire ancienne ? Espérons-le ! En tout cas elle est rentrée dans les livres d’histoire comme une chapître important de l’histoire humaine. Et, ainsi, elle est déjà au musée d’histoire de Miami !

Portrait of the Pandemic présente des images prises par Rahsaan « Fly Guy » Alexander, originaire de Miami qui a passé les 15 dernières années comme l’un des DJ de club les plus recherchés de la ville. Les images exposées au HistoryMiami Museum sont une représentation visuelle de ce que Miami a vécu depuis mars 2020.

Avec l’apparition de COVID-19 en 2020, la ville est devenue le point zéro des manifestations d’injustice raciale, du sans-abrisme généralisé et d’une industrie du divertissement en voie de disparition, au bord de l’implosion.

HISTORYMIAMI MUSEUM

101 W. Flagler St. – Miami, FL 33130

www.historymiami.org/ exhibition/capture-a-portrait- of-the-pandemic/

En septembre :

Summer Movies Under the Stars

Miami Jewish Film Festival et Miami Beach Onstage! Présentent cet été des projections de films (gratuits) chaque jeudi à 20h30. Voici ceux de septembre qui seront projetés au Pride Park (:

– 1er sept : Honey, I Shrunk the Kids.

– 8 sept : Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

– 15 sept : Top Gun: Maverick

Pride Park (2000 Convention Center Drive) at 8:30PM

www.mbartsandculture. org/onstage/

Jusqu’au 11 septembre :

Tranquil Tropics : The art of Tim Forman & Friends

History Fort Lauderdale présente cette été cette expo autour de Tim Forman mais aussi d’artistes locaux célébrant cette « Floride tropicale tranquille » qu’on aime tant à Fort Lauderdale.

L’expo est gratuite pour ceux qui visitent le musée (payant).

History Fort Lauderdale

New River Inn

231 SW Second Ave,

Fort Lauderdale, FL 33301

www.historyfortlauderdale.org/museum/events/current-events

Du 1er au 30 septembre :

Downtown Delray Beach Restaurant Month

Août et/ou septembre sont toujours les mois des « formules » en sud Floride, où les restaurants font des menus à prix fixes et peu chers. C’est le cas à Delray Beach durant le mois de septembre, petite ville qui a une offre de restaurants particulièrement impressionnante pour sa taille ! Et plus de 50 restaurants et cafés jouent le jeu !

www.downtowndelraybeach.com/restaurantmonth

Du 2 au 5 septembre :

Home Design and Remodeling Show

Tout pour votre intérieur, et c’est le show de Lauderdale dont il s’agit, qui se déroulera au :

Convention Center

1950 Enseinhover Blvd – Fort Lauderdale, FL 33316

www.homeshows.net

Le 2 septembre :

DJ Snake à E11even Miami

Enorme soirée en perspective avec le DJ Français : c’est lui qui va travailler pour cette soirée de Labor Day à partir de 20h à :

E11EVEN MIAMI

29 NE 11th St. – Miami, FL 33132

www.tixr.com/groups/ 11miami/events/ldw-ft-dj- snake-46139

Le 3 septembre :

Day in the Dirt

The Underline, c’est la voie verte sous le train aérien de Miami, qui se développe depuis quelques années, avec un grand nombre d’activités. En voici une parmi d’autres : chaque premier samedi du mois il y a Day in the Dirt, qui est faite pour vous si vous aimez les plantes, le jardinage, rencontrer de nouvelles personnes et faire du volontariat ! Ca se passe entre 9h et 11h (les outils sont fournis sur place) :

THE UNDERLINE

SW 8th Street and SW 1st Ave – Miami, FL 33130

www.eventbrite.com/e/ day-in-the-dirt-tickets- 231086484897?aff=GMCVB

Les 3 et 4 septembre :

Rencontrez Clyde & Niki Butcher

Entre 11h et 16h, vous pourrez rencontrer à l’intérieur de sa galerie des Everglades le célèbre photographe des parcs nationaux Américains

Clyde Butcher’s Big Cypress Gallery

Big Cypress National Preserve

52388 E. Tamiami Trl. – Ochopee, FL 34141

www.clydebutcher.com

Du 9 au 11 septembre :

Disney on Ice Frozen & Encanto

Et où est-ce que Disney peut bien trouver de la glace à Broward ? A la :

FLA Live Arena

One Panther Parkway, Sunrise, FL 33323

www.flalivearena.com/events/detail/disneyonice

Le 10 septembre :

Croisière des phares de la baie de Biscayne

On en fait souvent la publicité : chaque second samedi du mois vous pouvez partir pour une croisière de 4 heures entre les phares de la baie de Biscayne (Cape Florida, Fowey Rocks et Boca Chita), et les îles qui s’y trouvent, le tout accompagné par un rangers qui vous expliquera tout ! C’est 70$ et c’est au départ de :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www. biscaynenationalparkinstitute. org/boat-cruise/deering- estate-lighthouses-boat- cruise/

Le 10 septembre :

Summer Stargazing Event

Vous cherchez un endroit sombre pour poser votre téléscope ? Le voici : entre 19h et 22h au :

FRUIT & SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Homestead, FL 33031

www.redlandfruitandspice. com/event/summer-stargazing/

Le 10 septembre :

Swim for Alligator Lighthouse

Il y aura 490 nageurs pour parcourir ces huit miles (c’est un aller-retour) de nage jusqu’au célèbre phare proche d’Islamorada, dans les Keys de Floride.

www. swimalligatorlight.com

Les 10 et 11 septembre :

Carmen de Bizet

Le Miami Lyric Opera vous emmène à Séville, pour seulement 27$ à 47$ le billet !

SOUTH MIAMIDADE CULTURAL ARTS CENTER

10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL 33189

www.smdcac.org/events/ carmen-bizet

Le 11 septembre :

Honoring 9/11 With MB Classical Music Fest

Tout l’été il y a « Ocean Drive Promenade Music Series » sur la plus célèbre avenue de Floride – un événement musical gratuit hebdomadaire – mais le 11 septembre il y aura particulièrement, à 19h, les musiciens du Miami Beach Classical Music Festival qui rendront un concert en hommage au 9/11.

LUMMUS PARK

Between 14th Street and 14th Place – Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture. org

Le 18 septembre :

Anibal Berraute « Milonga Under the Stars »

Concert gratuit du pianiste au entre 18h et 20 h à :

Normandy Fountain Plaza

7802 Rue Vendome – Miami Beach, FL 33141

www.mbartsandculture. org/onstage/

Le 24 septembre :

Miccosukee Celebrates American Indian Day

Evénement gratuit entre midi et 18h avec des traditions et cultures des Premières Nations, tours d’airboats et dressage d’alligator, au :

MICCOSUKEE RESORT GAMING

500 SW 177th Ave. – Miami, FL 33194

www.eventbrite.com/e/ miccosukee-celebrates- american-indian-day- registration-389611878617?aff= GMCVB

