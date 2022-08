Les infos en bref du Courrier des Amériques de Septembre 2022

Voici quelques infos importantes sur la vie aux Etats-Unis pour ce mois de Septembre 2022 ! Les brèves concernant la Floride sont un peu plus bas sur cette même page.

Coût de l’essence :

Après une hausse folle en début d’été (5,01$ le 14 juin), au 15 août le prix du gallon de régulier était redescendu à 3,64$ aux Etats-Unis. Le 28 août il était de nouveau un peu remonté, pour atteindre 3.85$.

L’avenir incertain de l’avortement

Et c’est donc désormais à l’échelle de chaque Etat qu’une législation doit être appliquée. Une surprise est intervenue le 2 août dans le conservateur Etat du Kansas où la protection du droit à l’avortement a été votée par une majorité de 60% des électeurs s’étant prononcé par référendum. L’avortement y est légal jusqu’à 20 semaines.

En juillet, autre exemple, la Floride a baissé le délai légal de l’avortement 24 à 15 semaines de grossesse.

Une immigration américaine au Mexique !

Généralement, les Etats-Unis sont le pays où on veut immigrer, et beaucoup tentent de passer par le Mexique. Mais Radio France Internationale a publié un article sur – fait suffisamment rare pour le souligner – une immigration américaine à Mexico City. Ils procèdent de plusieurs mouvements, celui naturel du nord vers le sud, plus chaud ; de ceux qui cherchaient un endroit avec moins de contraintes liées à la covid, et de ceux qui télétravaillenent depuis le début de la pandémie. Sachant que le salaire moyen est de 400$ à Mexico…

www.rfi.fr/fr/amériques/20220811-au-mexique-arrivée-massive-de-télétravailleurs-américains

Européens à Cuba : attention !!!

Il convient de rappeler que Cuba a été replacé en janvier 2021 par l’administration Trump sur la liste des « Etats soutenant le terrorisme ». Les personnes ayant été à Cuba depuis lors ne peuvent plus bénéficier d’un Esta (exemption de visa) pour entrer aux Etats-Unis et doivent demander un visa. En cas contraire, arrivés dans un aéroport des USA ils peuvent se voir refuser l’accès au territoire américain et devoir remonter dans l’avion.

www.esta.cbp.dhs.gov/faq

La « Grande démission » se termine-t-elle ?

Aux Etats-Unis, 20 millions de personnes environ ont quitté leur emploi rien qu’au premier semestre 2022, ce qui constituait une tendance constante depuis le début de la crise de la Covid, qui s’est accentuée avec le retour au plein emploi. Cependant, cette tendance serait en train de ralentir.

En attendant la rentrée scolaire se fait un peu en catastrophe cette année. Par exemple en Floride il manque 8000 profs. Le problème est tel que l’Etat a accordé la possibilité aux vétérans de devenir profs. Une augmentation du salaire et des effectifs pourrait être une meilleure solution ! En Illinois il en manque 2040, dans le Nevada 3000 etc…

Source : www.washingtonpost.com/education/2022/08/03/school-teacher-shortage/?mibextid=vs2rir&fs=e&s=cl

Nouveau président Colombien

Et lors de son investiture le 7 août Gustavo Petro a eu une déclaration qui a résonné jusqu’ici : « Il est temps pour une nouvelle convention internationale qui accepte que la guerre contre la drogue a échoué ». On avait remarqué !

Les brèves de Floride :

Le FBI à Mar-a-Lago

Le Département of Justice enquête sur des cartons de documents que Donald Trump auraient emportés au moment de son départ de la Maison Blanche, alors que ces documents auraient dû rester propriété du gouvernement américain. Ce qui se discute, puisqu’il était président et avait donc le pouvoir de déclassifier les documents. En tout cas la perquisition du FBI a été spectaculaire et un coffre fort a même été percé.

Commentaire : en démocratie, personne n’est au dessus des lois. D’un autre côté, dans un pays où il n’y a qu’un seul parti d’opposition, s’en prendre à son chef… ça donne un goût un peu bizarre. Si ça s’était passé à Moscou ç’aurait été un scandale mondial.

Snowbirds : pensez à réserver vos locations !

Il est difficile de dégager pour le moment une tendance, mais d’une part les Snowbirds devraient vouloir venir en nombre « normal » cette année (par rapport aux précédents hivers touchés par la pandémie de Covid) et, d’autre part, les prix des locations ont beaucoup augmentés en Floride. Il y a donc toujours autant de logements à louer, mais… pas autant à bon marché. On sent une certaine pression dans notre groupe Facebook de Snowbirds, et les hôtels francophones de Floride ont aussi un taux de réservation important. « Presque du jamais vu », nous dit par exemple Martin Clavet, du célèbre Richard’s Motel à Hollywood.

N’attendez pas le dernier moment !

Vu sur internet :

Vous êtes un vrai Floridien si vous arrivez à prononcer correctement : Okeechobee, Kissimmee, Withlacoochee, Wewahitchka, Okeefenokee, Wauchula, Loxahatchee, Thonotosassa, Chassahowitzka, Choctawhatchee, Ocoee & Miconopu, et Oka-Cola (attention il y a un piège !).

Orlando : le problème Basquiat

En juin, une équipe « art crime » du FBI a lancé un raid contre le Orlando Museum of Art et saisi 25 peintures de son exposition phare, alors attribuées à Jean-Michel Basquiat, mais dont l’authenticité est apparemment contestée ! Toutes les futures expos programmées du musée ont été annulées et le directeur a été viré quatre jours plus tard. En juillet il maintenait que, pour lui, il s’agissait de vraies œuvres de Basquiat.

Bonne adresse : Rosa Sky

Il s’agit d’un bar rooftop au 22 étage du «AC & Element Hotel Miami Downtown », dénommé Rosa Sky qui propose des cocktails et encas, avec bien évidemment un DJ, et surtout, à la nuit tombée, une vue à couper le souffle sur Brickell. C’est pour les 21+.

115 SW 8th St – Miami, FL 33130

www.rosaskyrooftop.com

Rejet des comptes de campagne de Laure Pallez

Il convient d’expliquer d’abord qui est Laure Pallez : elle a été élue conseillère des Français de l’Etranger (pour la Floride et îles alentours) en tête d’une liste proche du socialisme en mai 2021, un an et demi après avoir déclaré sa candidature fin 2019 (la covid avait fait reporter l’élection). A l’époque, fin 2019, elle travaillait et habitait dans la région de Washington, DC. Plus de trois ans après cette déclaration de candidature, celle qui – à priori – doit représenter les Français de Floride, n’y habite toujours pas.

Depuis lors, elle a tenté de devenir sénatrice en septembre 2021, mais elle n’a recueilli que 3,76%. Le 17 juin dernier le Conseil Constitutionnel lui a rejeté ses comptes de campagne pour cette élection sénatoriale : www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20225735SEN.htm

La variole du singe progresse

La Maison Blanche a décrété un Etat d’urgence sanitaire face à l’épidémie, qui s’étend très lentement… mais sûrement. En Floride, par exemple, le gouverneur a refusé de relayer cet état d’urgence, même si l’Etat est le troisième plus touché. « J’en ai marre des politiciens – et vous l’avez vu avec la Covid – qui essayent de semer la peur dans la population. » Il a précisé que des parents d’élèves appelaient même pour savoir si leurs enfants allaient être contaminés à l’école.

La variole du singe, qui n’est généralement pas mortelle, se traduit par des cloques sur la peau, qui disparaissent après quelques semaines. Il peut se propager lorsqu’une personne est en contact étroit avec une personne infectée. Le peut pénétrer dans l’organisme par des lésions cutanées, par les voies respiratoires ou par les yeux, le nez ou la bouche.

L’au revoir à Huberdeau

Le joueur québécois emblématique des Panthères de la Floride a malheureusement été échangé le 23 juillet aux Flames de Calgary. Apparemment ce n’était pas du tout sa volonté. Originaire de Saint-Jérôme (Qc), Huberdeau, âgé de 29 ans, a réalisé toute sa carrière en LNH dans le club du sud de la Floride, qu’il avait intégré en 2012.

Pour tous les francophones supportant les Panthers, c’est un choc, mais pas seulement pour eux. Jonathan était vraiment devenu un symbole de l’équipe et une part importante de son identité. Certes, les Panthers devaient faire du ménage pour évoluer, mais beaucoup doutent que ce soit le meilleur choix qu’ils pouvaient réaliser.

Jonathan Huberdeau restera dans l’histoire des Florida Panthers comme le meilleur pointeur, avec 615 points inscrits.

Il a signé à Calgary pour huit ans et 84 millions de dollars, ce qui en fait le plus cher contrat jamais signé par les Flames.

James Franco va incarner Fidel Castro

Ce sera le deuxième film de James Franco depuis qu’il a avoué avoir eu des relations sexuelles avec certaines de ses élèves et, ainsi, il incarnera Fidel dans le film Alina de Cuba, réalisé par Miguel Bardem et tournée en Colombie. Et, effectivement il y a une certaine ressemblance ! Le film raconte l’histoire d’Alina Fernández, fille illégitime du dirigeant cubain, née et 1956 et exilée à Miami depuis les années 1990.

Augmentation des vols pour Cuba

Des compagnies aériennes comme American Airlines et Jet Blue ont demandé les autorisations pour accentuer leur nombre de vols vers Cuba notamment en vue du début de la saison en novembre. L’application du dernier décret présidentiel américain a donc des conséquences, même s’il est particulièrement difficile de savoir ce dont il s’agit. Sous Obama il était – comme aujourd’hui – interdit de faire du tourisme à Cuba au départ des Etats-Unis mais, dans les faits, tout le monde invoquait (en mentant) l’une des 12 dérogations possibles pour y aller, et ça fonctionnait. Difficile de savoir si ce sera le cas. Cuba a toujours d’étroite relations avec la Russie, la Chine et des pays socialistes d’Amérique perçus comme « ennemis » des Etats-Unis. Vu le contexte international, notamment la rupture des relations avec la Russie, il n’est pas évident que les Etats-Unis souhaitent pousser plus loin le « dégel » avec Cuba…

Inter Miami CF décolle

A l’heure où nous mettions sous presse, le club de… Fort Lauderdale (il faut bien appeler un chat « un chat ») était 5e au classement de la conférence Est de la MLS, et ainsi positionné pour les play-offs qui approchent. On a toujours été convaincu que l’équipe deviendrait très rapidement un phare de la MLS, et les coéquipiers d’Higuain sont vaille que vaille, sans que leur stade de Miami ait commencé à être construit, en train d’y arriver.

Bonne nouvelle à Coconut Grove

Vous pouvez désormais retrouver votre journal préféré, Le Courrier des Amériques, à la librairie Books & Books de Coconut, et bien sûr toujours à celle de Coral Gables (celle de Coral abrite aussi, pour ceux qui ne le savent pas, un magnifique et délicieux café dans son patio).

Voici l’adresse pour Coconut Grove : 3409 Main Highway !

