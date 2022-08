Le Café de la Rentrée de Miami-Accueil se déroulera en septembre

C’est chaque année l’un des grands rendez-vous de l’association Miami-Accueil : le café de la rentrée à la résidence consulaire de France. C’est gratuit et tout le monde peut venir ! Les « anciens » pourront ainsi rencontrer les « nouveaux » arrivants à Miami. Cette fois il se déroulera le jeudi 22 septembre entre 9h30 et 11h30. Ce sera l’occasion de rencontrer la vaillante équipe de l’asso, mais aussi la présence du nouveau consul de France, Raphaël Trapp, est annoncée (il entrer en fonction début septembre).

Photo de l’an passé Photo de l’an passé

Les associations « Accueil » existent un peu partout à l’étranger, et elles permettent d’accueillir les nouveaux arrivants et de structurer un peu la vie des Français (et francophones) à l’étranger.

Pour l’événement il faut s’inscrire (les pages sont limitées) ici (l’adresse sera communiquée un peu avant) : www.eventbrite.com/e/grand-cafe-de-la-rentree-2022-tickets-405834851967

Pour des raisons de sécurité, seuls les adultes seront admis à la résidence consulaire.

Personnes à contacter le jour-J si besoin : Patricia : +1 (954) 536-1173 ou Alexandra : +1 (786) 663-8449

www.miami-accueil.org

Photos un peu plus anciennes du Café de la Rentrée de Miami Accueil :

Le Café de rentrée de Miami Accueil l’an passé Le Café de rentrée de Miami Accueil l’an passé Le fameux petit déjeuner de rentrée de Miami Accueil Geneviève Alix Miami Accueil Petit déjeuner de rentrée de Miami Accueil Petit déjeuner de rentrée de Miami Accueil Petit déjeuner de rentrée de Miami Accueil Petit déjeuner de rentrée de Miami Accueil Petit déjeuner de rentrée de Miami Accueil Geneviève Alix Miami-Accueil : petit déjeûner de septembre 2015 Discours de Geneviève Alix à Miami Accueil en 2015 Miami-Accueil : petit déjeûner de septembre 2015 Miami-Accueil : petit déjeûner de septembre 2015 Miami-Accueil : petit déjeûner de septembre 2015 Miami-Accueil : petit déjeûner de septembre 2015

