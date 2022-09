Skyroad International : votre société de logistique, transports et déménagements, aux États-Unis et à l’international

Georges Kandé est à la tête de Skyroad International, une société de logistique, de transports et de déménagements à Miami. Fret en vrac ou conteneurs complets, bagages, meubles, produits périssables, Skyroad International peut transporter tous types de marchandises en Floride, aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Sa mission : vous proposer des solutions logistiques sur mesure, professionnelles et sécurisées.

Implanté à Miami en Floride, mais aussi à New-York et Washington, Skyroad International propose de multiples services dans le domaine du transport (pour entreprises et particuliers), aux États-Unis, au Canada et en Europe, quels que soient vos besoins en termes de marchandises, de volume ou de distance. L’entreprise est d’ailleurs agréée par le Département américain des transports.

Fret en vrac, conteneurs de marchandises, machines-outils, coffres-forts, pianos, meubles neufs, œuvres d’art, bagages, produits périssables ou surgelés… tout est transportable, car la société dispose d’une flotte de véhicules variés, d’équipements et d’infrastructures adaptés, ainsi que d’un personnel expérimenté, sérieux et efficace. De la fourgonnette, en passant par le véhicule frigorifique, jusqu’au camion de plusieurs tonnes avec remorque, chaque véhicule permet de répondre à toutes demandes de transport de marchandises. « Nos solutions de logistique sont mises en place en fonction des spécificités de chaque client. Toutes nos prestations sont réalisées avec rigueur, sont certifiées ‘livraison gants-blancs’* ou respectent la chaîne du froid selon les produits transportés. Et nous mettons un point d’honneur à respecter scrupuleusement tous nos engagements. Notre ambition : faciliter la vie de nos clients et leur offrir une vraie tranquillité d’esprit en termes de transport ! ».

La société propose aussi des services de déménagement (pour particuliers et entreprises), en local (par la route) ou à l’international (via des conteneurs maritimes). « Dans ce domaine, nous fournissons aussi un service à la carte. Il va du simple transport-livraison de meubles ou de cartons (emballés et déballés par vos soins), en passant par la mise en cartons et l’emballage du fragile, le démontage-remontage des meubles, jusqu’à la prestation intégrale avec mise en place du mobilier (et objets de décoration) dans l’habitation sous la direction du client, avec nettoyage complet des lieux. Autrement dit ‘du clé en mains’ ! ».

Au départ de Floride vers l’international et la France en particulier, Skyroad International s’appuie sur un réseau de partenaires de confiance chargés de réceptionner et de livrer les marchandises à bon port. « Grâce à notre plateforme logistique et à nos partenaires qualifiés, tous nos clients peuvent suivre en temps réel leurs transports ou leurs livraisons, et vérifier la qualité du service ».

Originaire de France, Georges Kandé compte près de trente ans d’expérience professionnelle dans la logistique en région parisienne, notamment dans la distribution de bagages pour de grosses compagnies aériennes. Comme beaucoup de compatriotes francophones, il a découvert la Floride à l’occasion de vacances en famille, et en a apprécié l’ambiance et la liberté d’entreprendre. L’envie d’une expatriation a germé, et s’est concrétisée en 2015. « C’est un endroit où il fait bon vivre, où l’entreprenariat est roi, où vous récoltez les fruits de votre labeur, et cet état d’esprit-là me plait ! ».

Faire appel à une entreprise de transports ou de déménagements spécialisée comme Skyroad International, c’est l’assurance d’avoir à faire à des professionnels qui connaissent leur métier, qui sauront vous conseiller la meilleure solution au meilleur coût, et qui prendront soin de vos marchandises. Pour chaque demande, Skyroad International réalise un devis personnalisé gratuit décrivant clairement la prestation, les assurances, les formalités, les délais, les taxes et les tarifs, « car la confiance mutuelle est primordiale dans ce métier ! ». La devise de Georges Kandé : « à toute problématique, il y a une solution ! »

*Service haut de gamme garantissant un soin particulier apporté aux biens et aux marchandises lors de leur transport.

Skyroad International 1921 NW 79th Avenue, Doral FL 33126 Téléphone : +1 (305) 686 2896 / +1 (305) 439 9664 E-Mail : mkande@skyroad-international.com www.skyroad-international.com/fr/