Le retour de la Fantasy Fest de Key West : ça va être sau-va-ge !

Ouragan en vue : revoici la plus célèbre et la plus folle des fêtes de Floride, la Fantasy Fest de Key West, après deux ans d’interruption due à vous-savez-quoi. Ça devrait donc être encore plus sauvage que d’habitude ! D’autant que cette année Key West vient de fêter ses 200 ans d’existence !

Le thème retenu cette année est « Cult Classic & Cartoon Chaos» : ça va donc être très… graphique ! L’idée est de laisser l’imagination et la créativité des participants concocter des déguisements sur ce thème assez « bédé » !!! A noter pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l’anglais que « fantasy » signifie aussi… « fantasme ».

La première Fantasy Fest a eu lieu en 1979 quand deux hommes d’affaires locaux ont organisé une première fête pour stimuler les affaires de Key West. La manifestation a (comme souvent à Key West) dégénéré en une célébration de dix jours comprenant des bals, un défilé, un concours de costumes, des collectes de fonds pour le sida, du body painting, concours de drag-queens et de t-shirts mouillés (qui se terminent d’ailleurs sans t-shirts), soirées costumées ou parades de quartier plus familiales. Puis Fantasy Fest a grandi afin de rivaliser avec le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans en tant qu’événement attirant un large public. Chaque année plus de 100 000 personnes, soit plus de trois fois la population de l’île elle-même, se retrouvent pour fêter l’évènement !

Le point culminant de la Fantasy Fest est sa parade avec ses chars humoristiques sur Duval Street, dont un en forme de coquille portant le roi et de la reine élus chaque année, rappelant que les habitants de Key West disent parfois habiter en « Conch Républic » (la République de la Conque). Depuis 1989, plus de 3 millions de dollars ont été récoltés lors de ce festival en faveur de l’aide aux malades du sida.

Les photos que nous diffusons dans Le Courrier des Amériques sont la version « soft » de ce que vous pourrez y voir : la nuit venue c’est vraiment très… sauvage ! La nudité publique est interdite ici comme sur le reste du territoire américain, mais certains ne sont de facto vêtus que… de peinture ! Si vous aussi vous voulez votre « body painting », c’est (pour la plupart) à Sunset Pier qu’ils sont faits par des artistes (et ça donne des réductions dans les commerces !).

Le programme 2022 est après la galerie photo :

La Fantasy Fest de Key West (crédit photo : Brian Lin / CC BY-SA 2.0) Lors de l’édition 2019 de Fantasy Fest. Costumed revelers representing Mozart’s orchestra make their way down Duval Street during the “In Tune But … Off Key »-themed Fantasy Fest Parade Saturday, Oct. 26, 2019, in Key West, Fla. The extravaganza of floats and costumed marching groups was the highlight event of the 10-day Fantasy Fest costuming and masking festival that ends Sunday, Oct. 27. FOR EDITORIAL USE ONLY (Carol Tedesco/Florida Keys News Bureau/HO) La Fantasy Fest (photo : Rob O’Neal-Florida Keys News Bureau-HO). Fantasy Fest Key West 2016 (Crédit photo : fantasyfest.com) Bud Light Fantasy Fest Parade 2017 Fantasy Fest Key West 2016 (Crédit photo : fantasyfest.com) Une participante de la « Zombie bike Ride, Oct. 19, 2014, in Key West, Fla. The event attracted some 7,000 costumed riders and coincided with Key West’s annual Fantasy Fest costuming and masking festival that continues through Sunday, Oct. 26. FOR EDITORIAL USE ONLY (Rob O’Neal/Florida Keys News Bureau/HO) Fantasy Fest Key West 2016 (Crédit photo : fantasyfest.com) Fantasy Fest Key West 2016 (Crédit photo : fantasyfest.com) Bud Light Fantasy Fest Parade 2017 Lors de l’édition 2019. Costumed revelers proceed up Duval Street during the Fantasy Fest Parade Saturday, Oct. 26, 2019, in Key West, Fla. The extravaganza of floats and costumed marching groups was the highlight event of the 10-day Fantasy Fest costuming and masking festival that ends Sunday, Oct. 27. FOR EDITORIAL USE ONLY (Rob O’Neal/Florida Keys News Bureau/HO) Fantasy Fest Key West 2016 (Crédit photo : fantasyfest.com) Costumed participants in the Zombie Bike Ride pedal down South Roosevelt Boulevard Sunday, Oct. 25, 2015, in Key West, Fla. More than 8,500 « zombies » cycled for more than four miles during the event that coincided with the beginning weekend of Key West’s annual 10-day Fantasy Fest costuming and masking celebration that continues through Sunday, Nov. 1. FOR EDITORIAL USE ONLY (Rob O’Neal/Florida Keys News Bureau/HO) Participants in the Zombie Bike Ride roll down a street Sunday, Oct. 19, 2014, in Key West, Fla. The event attracted some 7,000 ghoulish-garbed riders and coincided with Key West’s annual Fantasy Fest costuming and masking festival that continues through Sunday, Oct. 26. FOR EDITORIAL USE ONLY (Rob O’Neal/Florida Keys News Bureau/HO) Fantasy Fest 2019 (crédit photo : Rachel E. Ligon Photography Fantasy Fest Parade In this Saturday, Oct. 25, 2014, photo provided by the Florida Keys New Bureau, revelers dance down Duval Street Saturday, Oct. 25, 2014, in Key West, Fla., during the Fantasy Fest Parade. The parade was the highlight event of the subtropical island city’s 10-day costuming and masking festival that concludes Sunday, Oct. 26. FOR EDITORIAL USE ONLY (Rob O’Neal/Florida Keys News Bureau/HO) A costumed reveler participates in the 2013 Fantasy Fest Parade down Duval Street in Key West, Fla. The procession was the highlight event of the 10-day Fantasy Fest costuming and masking festival. The parade attracted some 60,000 people, organizers said, who subscribed to the festival’s theme of « Super Heroes, Villains… & Beyond. » In 2014 Fantasy Fest is slated for Oct. 17-26. FOR EDITORIAL USE ONLY (Andy Newman/Florida Keys News Bureau/HO) Fantasy Fest Parade 2018 Fantasy Fest Key West 2016 (Crédit photo : fantasyfest.com)

Le Fantasy Fest se déroule cette année du 21 au 30 octobre 2022 :

Il y a de la peinture sur corps par des artistes chaque jour au Sunset Pier à partir de 13h. Le premier tarif est généralement autour de 40$.

Il y a des DIZAINES d’événements. Le plus grand est la Fantasy Fest Parade, mais en voici quelques autres :

– Le Goombay Festival (vendredi 21 et samedi 22) : un événement familial « friendly ». Une fête de rue exubérante dans le quartier historique de « Bahama Village » à Key West. Il est nommé ainsi en référence aux tambours en peau de chèvre qui produisent les rythmes de la fête et célèbrent l’héritage des Bahamas à Key West. Le point culminant du Goombay Festival se déroule au coin de Petronia et Fort Street, et propose des animations musicales allant du Gospel au Reggae. De 12h à minuit. Accès gratuit.

– Royal Coronation (vendredi 21) : un spectacle de deux heures avec des célébrités locales et l’élection finale des « King & Queen of Fantasy Fest. Ce sera à partir de 18h au Truman Waterfront Amphi : East Quay Road, Key West.

– Zombie Bike Ride (dimanche 23 octobre) : un événement « off » de Fantasy Fest, familial et « friendly » (nudité interdite). Il s’agit de rejoindre les zombies récemment réveillés alors qu’ils se rassemblent à Zombieland dans Fort East Martello (qui est la résidence habituelle du terrifiant Robert-the-Doll) à 14h pour faire couler le sang sur les corps peints… L’événement se poursuit jusqu’à 18h quand des centaines de zombies costumés se dirige de la US1 vers Duval Street pour une ZombieFest (avec DJ) au Coffee Butler Amphitheater.

Trois blocks de Duval Street seront fermés à la circulation des voitures. Un flash mob « Thriller » aura lieu à 20h30 devant le Green Parrot.

C’est 10$ pour participer à la Bike Ride, avec inscription ici : www.zombiebikeride.com

– Heroes and Villains Run / Walk 5K (lundi 24) : une course costumée ou chacun s’habille comme son héros préféré et marche, court ou vole à travers la vielle ville de Key West jusqu’à la ligne d’arrivée ! Départ et arrivée au Southernmost Beach Resort sur South Street. Bières et collations gratuites après la course. Inscription et information : www.themeRuns.com.

– A Green Parrot Tribute : « The Beatles » (lundi 24) : spectacles pour célébrer les Beatles. Venir avec son « Beatles Look-Alike » préféré ! The Green Parrot, 601 Whitehead Street. Téléphone : (305) 294 6133.

– Tutu Tuesday (mardi 25) : Que vous soyez un homme ou une femme, mettez votre plus beau tutu et quatre bars vous seront réservés pour une fête réputée sur l’île ! Ça se passe au 22&Co (mais il y a une parade avant. www.tututuesdaykw.com

– The Pet Masquerade (mercredi 26) : un concours de costumes pour animaux de compagnie. Inscription à partir 17h (tarif 25$ reversés à Lower Keys Friends of Animals). Entrée gratuite. Spectacle à 18h30 au Key West Amphitheater à the Truman Waterfront Park. Pour plus d’information : www.facebook.com/keywestpetmasquerade/

– Fat Tuesday Pink Party (jeudi 27) : cette fête en rose au bar Fat Tuesday célèbre toujours le « Mardi Gras » un jeudi d’octobre. C’est comme ça… et c’est au 305 Duval Street.

– Naughty Bike Ride (jeudi 27) : une sortie sexy en vélo sur Duval Street, annoncée entre 11h et 13h. Pour s’inscrire et pour la pré-party et le body painting, le rendez-vous est généralement au 803 Duval Street (vérifiez).

– Masquerade March (vendredi 28) : défilé de jour dans la vieille ville avec de la musique et beaucoup de bruit ! Départ depuis le Old Town Wine & Spirits, sur Truman St, à 17h30. Accès gratuit.

– Fantasy Fest Parade (samedi 29) : la fameuse parade, point culminant du festival, avec près de 100 000 personnes présentes le long de Duval Street. A partir de 19h (et même avant pour la fête !).

– Children’s Day (dimanche 30) : un événement familial qui propose manèges, jeux, arts, artisanats et un concours de costumes pour enfants situé au Bayview Park. De 12h à 17h. Truman avenue et Eisenhower Drive. Téléphone : (305) 292 8912.

Le programme est ici : www.fantasyfest.com/schedule/ On ne vous a pas mis dans la liste ci-dessus les nombreuses « pool parties » et événements à connotation « hot », en sous-vêtements (ou bien sans !), en kilt etc. Il y a généralement une « version sexy » du programme qui est publiée sous le nom de « Little Black Book » (le petit livre noir, vérifiez sur le site).

