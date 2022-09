Miami : l’Alliance Française a inauguré ses bureaux !

L’Alliance Française a dû traverser bien des tempêtes pour enfin atterrir dans ses beaux bureaux, sur les quais de Miami et face à son prestigieux Bayside.

Ce 8 septembre, la mémoire du regretté Jacques Brion a été saluée par la présidente de l’Alliance, Patricia Bona, et par Xavier Capdevielle (président de l’UFE) car Jacques a œuvré durant de longs mois, contre vents et marrées, pour arriver à relancer une Alliance à Miami en 2018. Quand la maladie a frappé Jacques, c’est ainsi Patricia Bona qui a pris le relais. Puis la crise de la Covid est arrivée : pas facile de donner des cours de Français quand tout le monde reste enfermé chez soi ! Le directeur, Stanislas Riener, a occupé durant deux ans les bureaux du consulat afin de, avec ses profs, faire perdurer une Alliance Française à Miami. Et puis, enfin, ce 8 septembre 2022 il a été possible d’inaugurer de beaux locaux, avec salle de réunion, bibliothèque (et les journaux francophones comme France-Amérique ou Le Courrier des Amériques).

Le staff de l’Alliance était présent pour cette inauguration, avec bien entendu, par exemple, le trésorier Olivier Sureau. C’était, pour l’occasion, la première sortie officielle du nouveau consul de France, Raphaël Trapp, arrivé la semaine précédente dans la Magic City. Judith Roze, du Service culturel de l’ambassade de France, était venue de New-York et a félicité le ce développement. « Malgré la pandémie, vos activités se sont très largement développées; le nombre d’étudiants et de certifications de langue française a considérablement augmenté, avec plus de 250 apprenants en 2021 et 170 diplômes et test officiels passés, ce qui fait de votre Alliance le plus grand centre d’examens de français en Floride.

L’Alliance française de Miami est désormais soutenue par plus de 300 membres et joue un rôle de premier plan parmi les acteurs culturels de la ville. Bravant les difficultés sanitaires, vous avez développé une offre de services plus variée et attiré davantage de publics, autour d’événements en ligne comme de cours de français pour adultes et pour enfants (…)« . Hamza Djimli venait pour sa part de l’Ambassade à Washington, DC où il est Coordinateur national du réseau des Alliances Françaises aux États-Unis (105 Alliances Françaises). Les associations étaient représentées à cette soirée : FACC, Miami Accueil, UFE, FAACT, Entraide Floridienne.

Alliance Française Miami Metro

100 biscayne boulevard Miami, FL 33132

www.af-miami.org

Galerie photo de la soirée d’inauguration des locaux :

Cliquez sur la première pour agrandir

Raphaël Trapp et Judith Rose coupant le ruban pour l'inauguration des bureaux de l'Alliance Française de Miami Patricia Bona, présidente de l'Alliance Française de Miami. Stanislas Riener, directeur de l'Alliance Française de Miami. Raphaël Trapp, le nouveau consul de France, durant l'inauguration des bureaux de l'Alliance Française. Judith Roze du Service culturel de l'ambassade de France. Marie-Ange Joarlette et Xavier Cadepvielle

Pour mémoire – Le lancement de l’Alliance par Jacques Brion en 2018 :

