Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Octobre 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Octobre 2022 aux Etats-Unis.

AMAZON PRIME

Le 21 octobre :

The Peripheral

Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz) vit dans le sud rural des États-Unis, travaillant dans l’atelier d’impression 3D local, tout en gagnant de l’argent supplémentaire bien nécessaire en jouant à des jeux de réalité virtuelle pour les riches. Une nuit, elle enfile un casque et se retrouve dans un Londres futuriste, un monde élégant et mystérieux, étonnamment différent de sa propre existence difficile. Mais celui-ci n’est pas comme n’importe quel jeu auquel elle a joué auparavant : Flynne commence à réaliser que ce n’est pas de la réalité virtuelle… c’est réel ! Quelqu’un à Londres, soixante-dix ans dans le futur, a trouvé un moyen d’ouvrir une porte sur le monde de Flynne. Elle cherche à découvrir qui a connecté leurs mondes et dans quel but, mais sa présence ici met en mouvement des forces dangereuses… des forces déterminées à détruire Flynne et sa famille dans son propre monde.

DISNEY+

Le 26 octobre :

The Mysterious Benedict Society (Saison 2)

Cette saison, Reynie, Sticky, Kate et Constance, les quatre orphelines surdouées qui ont été recrutées par l’excentrique M. Benedict, se lancent dans une nouvelle mission pour sauver le monde des plans infâmes du Dr L.D. Rideau.

APPLE TV+

Le 7 octobre :

Hello, Jack! The Kindness Show (saison 2)

Un spectacle pour enfants en direct. Jack est l’un des résidents les plus attentionnés et attentionnés de Clover Grove, saluant tout le monde avec gentillesse et humour !

Le 12 octobre :

Ghostwriter (saison 3)

Lorsqu’un fantôme hante une librairie et libère ses personnages fictifs dans le monde réel, un groupe d’amis travaille à résoudre ce mystère.

Le 21 octobre :

Acapulco (saison 2)

La deuxième saison suit de près la première saison, racontant l’histoire de Máximo Gallardo, 20 ans, dont le rêve devient réalité lorsqu’il décroche le travail de sa vie en tant que cabana boy dans la station balnéaire la plus chaude d’Acapulco, Las Colinas. De notre point de vue c’est une série assez réussie dans le genre « good feelings » !

En octobre :

The Sound of 007

Un film documentaire qui « passera derrière l’objectif de la plus grande franchise cinématographique de l’histoire, depuis la genèse de Dr. No et la chanson thème emblématique de 007 jusqu’à No Time To Die, mélangeant des interviews sincères avec d’incroyables archives de James Bond ».

Netflix Originals

Le 7 octobre :

Oddballs (saison 1)

La populaire chaîne YouTube TheOdd1sOut propose une toute nouvelle émission exclusivement sur Netflix. La série animée suit James, un garçon en forme de bulle, et quelques nouveaux amis, dont le crocodile Max et le voyageur temporel Echo.

Le 7 octobre :

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

Docusérie sur « Le cannibal de Milwaukee ».

Le 8 octobre :

The Midnight Club (saison 1)

Mike Flanagan a apporté à Netflix quelques bijoux horrifiques : « The Haunting of Bly Manor », « Hill House », sans oublier l’incroyable Midnight Mass. Cette fois nous voici « dans un manoir à l’histoire mystérieuse où les 8 membres du Midnight Club se réunissent chaque soir à minuit pour raconter des histoires sinistres – et chercher des signes surnaturels venant de l’au-delà. »

Le 12 octobre :

Belascoarán, PI (saison 1)

Une série mexicaine : « Placer un vieux bureau, s’asseoir, fumer et attendre ? Peut-être pas… Une ville comme Mexico a besoin de son propre détective. Bientôt, Belascoarán Shayne nous emmènera découvrir ce qu’il faut pour être un détective indépendant dans les années 1970 au Mexique. »

Le 14 octobre :

The Curse of Bridge Hollow (film)

Un père et sa fille adolescente font équipe dans ce film d’Halloween pour se sauver d’un esprit malin qui donne vie aux décorations d’Halloween.

Le 21 octobre :

Descendant

Si l’importation d’esclaves fut interdite aux USA en 1807, elle continua néanmoins. Le dernier bateau à accoster fut The Clotilda, en 1860 en Alabama. Ce documentaire a été réalisé avec les descendants de ces derniers esclaves arrivés à son bord.

Le 21 octobre :

From Scratch (saison 1)

L’histoire d’une femme qui tombe amoureuse d’un sicilien alors qu’elle étudie à l’étranger à Florence. Ils finissent par déménager aux États-Unis, mais un diagnostic de cancer inattendu bouleverse leur vie.

Le 19 octobre :

The School for Good and Evil (film)

Espérant être la prochaine grande franchise fantastique de Netflix, il s’agit d’un nouveau film familial basé sur la série de romans de Soman Chainani.

Réalisé par Paul Feig, le film raconte l’histoire de deux inadaptés qui sont aussi les meilleurs amis et qui sont transportés ensemble dans une école magique. C’est avec Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Sophia Anne Caruso et Sofia Wylie.

Le 21 octobre :

Barbarians (saison 2)

Cette bonne série allemande raconte (de manière fantaisiste) l’histoire de la résistance germanique à l’invasion de l’Empire romain.

Du 25 au 28 octobre :

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities (saison 1)

Huit histoires sinistres, avec la particularité d’être dévoilées au rythme de deux par jours !

Le 26 octobre :

The Good Nurse (film)

Basé sur une histoire vraie, ce film est l’un des nombreux espoirs de succès pour Netflix aux Oscars en 2023. Il met en vedette Eddie Redmayne et Jessica Chastain et parle d’une infirmière qui risque sa propre vie et sa carrière pour découvrir la vérité. Il s’agit d’un captivant thriller sur un médecin qui semble être à l’origine d’une série de décès de patients.

Le 28 octobre :

All Quiet on the Western Front (film)

Réalisé par Edward Berger, ce nouveau film sur la Première Guerre Mondiale mettra en vedette Daniel Brühl. « L’histoire suit les adolescents Paul Baumer et ses amis Albert et Muller, qui s’enrôlent volontairement dans l’armée allemande, surfant sur une vague de ferveur patriotique qui se dissipe rapidement une fois confrontés aux réalités brutales de la vie sur le front. Les idées préconçues de Paul sur l’ennemi et sur le bien et le mal du conflit s’effondrent rapidement. Cependant, au milieu du compte à rebours de l’armistice, Paul doit continuer à se battre jusqu’à la fin, sans autre but que de satisfaire le désir des hauts gradés de mettre fin à la guerre par une offensive allemande. »

Le 28 octobre :

Wendell & Wild (film)

Il a fallu attendre longtemps pour ce nouveau film d’animation d’Henry Selick (plus connu pour avoir réalisé Coraline et L’Étrange Noël de Monsieur Jack) qui se concentre sur deux frères démons intrigants qui élaborent un plan pour vaincre leur ennemi juré.

En octobre :

The Stranger

Un film de Thomas M. Wright, The Stranger est sur la conversation de deux étrangers durant un long voyage.

En octobre :

Everything Calls for Salvation (saison 1)

Une nouvelle série arrivera d’Italie en octobre et elle est vaguement basée sur le roman célèbre et populaire de Daniele Mencarelli. Elle raconte l’histoire d’un jeune de vingt ans qui traverse une crise psychotique et se réveille dans le dortoir d’un service psychiatrique avec cinq colocataires improbables.

