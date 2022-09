Jean Bastide, dessinateur de Boule et Bill, en dédicace à Boca Raton début novembre

Jean Bastide a repris depuis 2016 les aventures en bande-dessinée de Boule et Bill. Il dessine aussi « Idefix ». A l’occasion de la troisième édition du Festival BD USA, il sera en dédicace en Floride :

Le 2 novembre 2022 de 15h à 16h30

À la boutique

My Bulle Toys

21073 Powerline Road, Suite 51 Boca Raton, FL 33433

+1 561 576 5000

www.mybulletoys.com/fr/

www.amadeinfrance.com/concours-bd-2022

Jean Bastide dédicacera des exemplaires de Boule et Bill Volume 41 : « Bill se tient à Caro ». Il faut l’acheter auprès de My Bulle Toys et le nombre de signatures sera limité et il faut donc contacter la librairie pour réserver sa signature.

Jean Bastide sera accompagné de Laura Nsafou, qui vient de publier sa première bédé.

My Bulle Toys est une très belle librairie de livres et jeux français pour enfants. Si vous ne la connaissez pas, c’est l’occasion de la découvrir !