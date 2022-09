Booba : le rappeur français – vivant à Miami – s’en prend aux influenceurs

La plupart de nos lecteurs n’ont jamais entendu parler de lui, alors même qu’Élie Yaffa, 45 ans, vient de remplir le Stade de France pour son spectacle du 3 septembre. Il faut dire que, hormis la musique, celui qui est plus connu sous le nom de « Booba » faisait surtout sa promotion à coups de polémiques insipides et juvéniles, accompagnées de quelques plus amusantes bagarres (encore que). Force est de constater qu’il a gagné à la fois en nombre de fans et en maturité polémique. Après avoir soutenu Zemmour contre l’enseignement de la sexualité à l’école, celui qui est surnommé « le Duc de Boulogne » (et vit à Miami depuis 2008), a ouvert le feu cette fois en demandant de mettre un terme au « monde totalement fake des influenceurs ». Il déclare recueillir des témoignages d’escroqueries, participer à des dépôts de plaintes associées ou à des signalements auprès des autorités. Selon Le Parisien (citant l’AFP), il aurait en fait déposé deux plaintes contre X pour « pratiques commerciales trompeuses » et « escroquerie en bande organisée » (1). Et, effectivement, on ne saurait que trop lui donner raison sur les Youtubeurs et autres Instagrameuses qui font du placement de produits auprès d’un public globalement de moins en moins critique, mais surtout trop jeune pour se rendre compte des manipulations.

En France, une agence gère une centaine de « vedettes de télé-réalité » et des dépôts de plaintes ont été effectuées de part et d’autre entre cette entreprise et le rappeur Booba. C’est un peu chaud si on regarde la vidéo en pièce jointe…

L’affaire a pris une autre dimension le 11 septembre 2022 quand l’émission très influente Envoyé Spécial, sur la chaîne de service public France 2, a diffusé un reportage baptisé « Les influenceurs, nouvelle poule aux œufs d’or des marques (et réciproquement) » (2). Le problème est devenu depuis lors un véritable enjeu de société ! Et vous ? Etes vous plutôt Nabilla ou plutôt Booba ?

– 1 – www.leparisien.fr/faits-divers/booba-declare-la-guerre-aux-influenceurs-quil-accuse-descroquer-le-consommateur-29-07-2022-NZKY3KOO25AL7G6YTDWTTUCK7Q.php

– 2 – https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/video-les-influenceurs-nouvelle-poule-aux-oeufs-d-or-des-marques-et-reciproquement_5347198.html

PUBLICITE :