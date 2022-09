Miami : Markenzy Lapointe est le premier haïtien-américain nommé Procureur des Etats-Unis

Markenzy Lapointe a été nommé par Joe Biden le 15 septembre pour devenir l’un des 93 procureurs fédéraux du pays, et en l’occurence pour diriger le district judiciaire de la Floride du Sud (1). S’il est confirmé par le Sénat, ce sera lui qui sera chargé de faire respecter la loi des Etats-Unis dans cette région pour les quatre prochaines années.

Markenzy Lapointe est un avocat de 54 ans. Il a grandi dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince où son père était tailleur et sa mère vendeuse dans la rue. Il immigra à l’âge de 16 ans avec une partie de sa famille qui s’installa dans le quartier populaire de Liberty City, au nord de Miami, comme de nombreuses autres familles haïtiennes. Lapointe s’inscrit à Florida State University (FSU) mais participa d’abord à la Guerre du Golfe en tant que Marine. Il fut ensuite diplômé en Droit de la FSU, et il intégra le bureau du Procureur en 2003 où il apprit à se spécialiser dans les procès. En 2006 il devint avocat dans le privé, à Miami, et il l’est encore à ce jour.

-2 – La Floride est divisée en trois districts : sud, milieu et nord.

