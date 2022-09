Pour acheter ou vendre à Miami : contactez Emmanuel Voissard, votre agent immobilier

Si vous avez besoin d’être accompagné pour acheter ou vendre une maison, appartement, condo à Miami, contactez l’agent immobilier Emmanuel Voissard, qui se présente ici :

« Je suis agent immobilier à Miami ou je me suis spécialisé dans les investissements immobiliers pour les francophones du Québec, de France, de Belgique et de Suisse ainsi que pour les expatriés, mais aussi je travaille avec les investisseurs immobiliers d’Amérique Latine qui sont très présent sur le marché floridien.

Je me concentre principalement sur le Sud-Est de la Floride. Miami, Miami Beach mais aussi les villes balnéaires le long de la cote Atlantique entre Miami et Palm Beach où beaucoup de retraités séjournent durant l’hiver.

J’ai une connaissance approfondie de l’immobilier mais aussi de la culture américaine car ça fait plus de 25 ans que j’habite aux Etats-Unis. J’ai développé au cours de ces années – grâce à une carrière dans les ventes et comme chef d’entreprise – une expertise dans les négociations de contrats, les recherches en investissement, et aussi le marketing.

En outre, j’aide les familles francophones à s’installer en Floride en leur offrant des conseils et tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir s’intégrer au mieux. N’ayant eu pour ma part aucune aide quand j’ai emménagé ici, je me fais un plaisir et un devoir d’aider mes clients.

Sachez que la plupart de mes clients deviennent mes amis et que je suis plus intéressé par le relationnel que le transactionnel à ce stade de ma carrière professionnelle. Je mettrai donc toujours votre intérêt avant le mien et m’assurerai de votre satisfaction totale.

Au plaisir de faire des nouvelles et fructueuses rencontres et amitiés avec vous,

Emmanuel Voissard

WhatsApp:+1610-908-2272

Email : emmanuelvoissard@keyes.com

www.emmanuelvoissard.keyes.com