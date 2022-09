L’association française « Entraide Floridienne » a deux ans !

L’administration française les nomment « Organisme Local d’Entraide et de Solidarité » (OLES), et c’est sous le nom de « Entraide Floridienne » que cette structure a été pour la première fois créée ici en juin 2020 par Frederic Bernerd (qui en est toujours le président), sous l’impulsion du consul de l’époque, Laurent Gallissot. Cette association caritative vient en aide aux Français qui en ont besoin, notamment en faisant du conseil, mais elle peut aussi parfois apporter une aide financière.

Comme dans chaque communauté, il y a chaque année des personnes qui vivent des situations dramatiques, suite à des maladies, des divorces, des accidents de la vie… L’Entraide Floridienne publie des exemples sur son site internet qui montrent à quel point les cas difficiles peuvent être différents. « Depuis le lancement de l’association nous avons été confronté à un très grand nombre de problèmes sur les retraites », explique Frédéric Bernerd, « c’est vraiment le dossier sur lequel nous sommes le plus amenés à intervenir ». Qui dit « retraite » dit, parfois, « personnes très âgées », et qui ne s’en sortent pas, soit avec l’administration, soit avec l’informatique… soit les deux. L’association doit donc intervenir. « Nous préparons une « Foire aux Questions » qui sera mise sur le site internet prochainement afin de pouvoir les informer un peu plus. »

Bien sûr, il est possible de soutenir l’association, soit par un don, soit en devant bénévole.

Le site internet : www.entraidefl.org

