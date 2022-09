Un récif artificiel artistique géant en projet à Miami Beach

Sept miles : plus de 11 kilomètres de récifs émergés, c’est le projet The ReefLine – proposé par une non-profit – qui serait développé au large de Miami Beach. Le but est d’allier le tourisme, l’art, et la création de récifs artificiels pour l’habitat des poissons, le tout dans les belles eaux qui bordent l’une des plus célèbres plages d’Amérique. Actuellement, si vous mettez un masque et un tuba, il vous faut chance et patience pour voir quelques poissons exotiques à South Beach. Ce serait ainsi beaucoup plus facile avec ces récifs, et si ça aide au développement des écosystèmes marins, alors pourquoi pas ? Différents récifs sont à l’étude. Par exemple, en 2019, 22 voitures en béton recouvertes de sable étaient exposées sur la plage durant l’Art Week. Il est proposé qu’elles soient immergées au nord de la 4e rue. Ensuite d’autres initiatives seraient progressivement mises à l’eau vers le nord. Une spirale d’escaliers gérants est aussi proposée.

Un problème cependant : si le projet est développé par une non-profit, une autre non-profit s’y oppose : l’association des surfers de la 5e Rue ! En effet, il y a un spot naturel qui se forme parfois au niveau de la 5e. Oui, oui, oui, les surfers à Miami Beach, c’est un peu l’équivalent de Brice-de-Nice qui attend éternellement sa vague qui n’arrivera jamais. Et c’est vrai qu’il n’y a pas besoin non plus d’avoir de vague pour être un surfeur à Miami Beach : c’est dans le cerveau que ça se passe (ou plutôt dans les cheveux) !

En tout cas, il a fallu mettre tout le monde d’accord, et le spot (occasionnel) de surf serait ainsi préservé pour le projet qui pourrait débuter en début d’année 2023.

www.thereefline.org

PUBLICITE :