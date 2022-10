Roger Pardo, votre agent immobilier francophone à Miami avec « The Realty Group of Miami »

A la tête de « The Realty Group of Miami » Roger Pardo est broker et agent immobilier à Miami. Locations, achats, ventes de maisons, d’appartements (ou condominiums), de locaux commerciaux ou d’immeubles, il vous conseille dans tous vos projets immobiliers, et trouve « le » bien qui correspond à vos attentes.

Bien connu dans la communauté francophone pour son investissement associatif, Roger Pardo exerce en tant que broker et agent immobilier depuis plus de vingt ans à Miami. Il connaît donc sur le bout des doigts le marché local, les réglementations immobilières, les rouages administratifs, mais aussi les besoins des francophones. Roger Pardo est basé à Miami Beach, mais travaille sur un large secteur allant de Pinecrest en passant par Hollywood jusqu’à Fort Lauderdale.

D’un naturel ouvert et curieux, il aime par-dessus tout échanger, partager et tisser des liens de confiance, sur le long terme, avec ses clients. « Ce qui me motive, ce n’est pas de signer des contrats, mais de conseiller les gens dans leur démarche immobilière, et de les aider à trouver le bien qui leur correspond. Pour moi, il n’y a pas de petits projets immobiliers. Vous pouvez venir me voir pour la location d’un studio, comme pour la vente d’une propriété exceptionnelle au bord de l’eau ! Ma motivation et ma pugnacité seront les mêmes, car je gère votre dossier comme si c’était pour moi. La seule chose que je demande en retour à mes clients, c’est d’être réactif, car ici les transactions sont rapides ! ».

Si vous avez un projet immobilier en Floride, Roger Pardo souligne l’importance de travailler avec un spécialiste car dit-il « il y a beaucoup d’agents ici, mais peu sont des professionnels exerçant cette activité à temps plein. Il faut donc être vigilant, et contacter quelqu’un qui travaille dans ce secteur depuis un moment, et dont les compétences sont reconnues. On ne peut pas faire ce métier en dilettante, car il faut une licence pour exercer (renouvelable tous les deux ans), connaître la législation en vigueur (et elle évolue sans cesse), être à l’écoute, réactif et disponible au quotidien. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup par relation, je pense que c’est un signe qui ne trompe pas ! ».

Si vous cherchez à louer (à court ou long terme), à acheter ou à vendre une résidence principale ou un bien pour un investissement locatif, Roger Pardo prendra en charge votre dossier de A à Z. « De la recherche du secteur géographique et du bien, aux visites (avec analyse de la propriété), en passant par les inspections, les négociations, jusqu’à la signature du contrat et la remise des clés, je gère toutes les étapes en étroite collaboration avec mon client ». Et pour vous assurer le meilleur succès, il privilégie le travail d’équipe avec de fidèles agents bilingues ou trilingues (français, anglais et espagnol). « The Realty Group of Miami » peut également faire le suivi des rénovations à la demande du client, et prendre en charge la gestion locative du bien. Au-delà de son périmètre immobilier, Roger Pardo n’hésite pas non plus à conseiller dans le domaine scolaire francophone (il est président de FIPA*), ou à vous mettre en relation avec des partenaires de confiance appartenant à son réseau (avocats d’immigration, fiscalistes, experts-comptables, notaires, entrepreneurs, courtiers).

Même si la pandémie Covid-19 a accentué l’attrait des acheteurs pour la Floride et fait flamber les prix, le marché se calme depuis quelques mois selon Roger Pardo. « Ceux pour qui les prix étaient un frein à l’investissent, peuvent aujourd’hui de nouveau se réintéresser à l’immobilier. Les biens deviennent plus accessibles et partent moins vite, les négociations sont possibles, et les rendements locatifs sont toujours bons. D’ailleurs, cette période a mis en lumière un nouveau créneau d’investissement, les logements « bons marchés » (affordable housing) à construire ou à rénover, avec une rentabilité assurée et souvent garantie par l’État ».

*FIPA : French International Program Association

The Realty Group of Miami Roger Pardo The Yacht Club at Portofino, 90 Alton Rd #104, Miami Beach, FL 33139 Tel. : +1 (786) 200 4509 Email : realestatesouthbeach@gmail.com www.realtygroupofmiami.com