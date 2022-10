Mémorial de l’holocauste de Miami Beach

Une main géante tendue vers le ciel : le symbole peut signifier bien des choses aux voitures visitant Miami Beach. Mais, si l’île est souvent synonyme d’insouciance, le mémorial de l’holocauste vient rappeler l’un des plus sombres aspects de l’histoire : la Shoah organisée par les nazis durant la Seconde Guerre Mondiale. En effet, sur la main géante, des silhouettes innombrables sont sculptées, tentant de fuir la mort. Il est possible d’accéder (gratuitement) au site, à travers un tunnel mentionnant les sites site où les exterminations ont eu lieu. La main est entourée par les noms des personnes ayant été tuées dans ces camps.

Miami Beach compte depuis toujours un grand nombre d’habitants juifs, et c’est en 1984 que des survivants de la Shoah ont décidé sa construction. Le Mémorial fut inauguré en 1990 en présence d’Elie Wiesel. Il a été conçu entièrement en pierres de Jérusalem par l’architecte Kenneth Treister à la place de la maison de William et Florrie Loeb, eux mêmes survivants de l’Holocauste. Les arbres en arrière plan étaient déjà dans le parc de leur maison. Le site est, comme chacun peut le constater, extrêmement puissant et émouvant.

A noter le numéro de la rue, qui est formé par les dates auxquelles les nazis étaient au pouvoir en Allemagne.

Holocaust Memorial Miami Beach

1933-1945 Meridian Ave.

Miami Beach, FL 33139

305-538-1663

www.holocaustmemorialmiamibeach.org

VOIR AUSSI :

– Notre guide de Miami Beach

– Notre guide de Miami

– Notre guide de la Floride

PUBLICITE :