Pour acheter ou vendre un bateau en Floride, contactez Global Yachts World

Si vous lisez cet article, c’est certainement parce que la Grande Bleue vous fait envie, et que vous avez envie d’acquérir ou de changer de bateau, de naviguer sur l’Intracoastal, les rivières de Fort Lauderdale, ou encore de trouver une plage déserte sur une petite île près de Key Largo ?

Les bateaux de Global Yachts World Les bateaux de Global Yachts World Les bateaux de Global Yachts World

Vous tombez bien avec Sébastien Paradis, qui est un passionné de la Floride, et va s’occuper de votre rêve de soleil ! Originaire du Québec, Sébastien s’y est définitivement installé en 2007. « Avec la famille on a toujours fait du bateau, d’abord sur le Saint-Laurent, et puis ici quand je suis arrivé et que j’ai acheté mon premier bateau. Et j’ai continué, avant de commencer à les vendre moi mêmes via Global Yachts World .» Et il vend un peu de tout à ses clients francophones et anglophones. « Nous avons aussi bien des personnes qui veulent un petit bateau pour aller faire un barbecue le week-end sur Peanut Island, d’autres qui vont préférer le « living aboard », vivre sur un bateau, qui doit donc être plus grand et plus comfortable e et bien sûr sans oublier les bateaux de pêche, les « center consoles » etc…. Nous sommes sur deux sites, à West Palm Beach sur la côte est, et à Naples, sur la côte ouest ».

Le rêve d’acheter un bateau en Floride

S’il est un endroit magnifique pour se faire plaisir en bateau, c’est bien la Floride. Mais lui, Sébastien Paradis, où est-ce qu’il aime se rendre en bateau ? « J’aime bien partir le weekend dans les Keys, aux Bahamas, ou bien simplement passer la journée entre les îles de Miami ! » Être un yacht broker, vendre des bateaux en Floride, ça doit être sympathique, n’est-ce pas ? « Comme pour un broker de maison : tu travailles avec celui qui veut acheter son rêve, et avec celui qui veut changer de rêve. Il faut arriver à comprendre précisément ce que recherche le client afin de lui proposer un choix et des prix adaptés à ce rêve ! » Et y a-t-il en ce moment des particularités sur le marché ? « Oui, avec de fortes variations monétaires, comme par exemple la baisse de l’euro, j’ai beaucoup de demandes pour importer des bateaux venant d’Europe. Ca élargit les gammes et les possibilités. Mais, que les lecteurs n’hésitent pas à me contacter quel que soit le navire qu’ils souhaitent acquérir ou vendre ».

Les bateaux de Global Yachts World Les bateaux de Global Yachts World Les bateaux de Global Yachts World

Ainsi, que vous cherchiez des catégories ou des marques précises, des bateaux neufs ou d’occasion, des cruiser yachts, des super yachts ou même si votre idée n’est pas encore tout à fait précise, Sébastien vous aidera à trouver le meilleur navire adapté à vos besoins et à analyser les points forts et les points faibles du bateau !

Global Yachts World :

561 352 6512

info@globalyachtsworldllc.com

www.globalyachtsworldllc.com