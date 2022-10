Présidents américains : un raid amical sur la Floride

En 1819, l’Espagne cède la Floride aux Etats-Unis, constituée « Territoire de Floride » en 1821, elle passe sous l’autorité d’Andrew Jackson, son premier Gouverneur militaire. Le nom de « Jacksonville » sera un hommage à celui qui sera aussi président des Etats Unis en 1828, réélu en 1832.

Le 3 mars 1845, la Floride devient le vingt-septième Etat des Etats-Unis. Très rapidement, le climat et la « proximité » de Washington D.C font du Sunshine State un lieu de villégiature favori de nombreux présidents américains.

En 1921, Warren G. Harding apprécie le charme de Palm Beach, passionné de pêche et de golf, il joue souvent au très exclusif « Everglades Club ».

Ami proche du Président, John Ringling, le magnat du cirque, espère faire de son incroyable résidence à Sarasota la « Winter White House » de W.G Harding, mais ce dernier décède avant la fin du projet en 1923.

C’est à Key West en 1946, sur les conseils de son médecin et de l’Amiral Nimitz, qu’Harry S. Truman fatigué, installera la « Little White House », dans une base de commandement de la Navy construite en 1890.

Crédit Photo : Domaine Public/ Courtesy Truman Little White House Museum-Key West Crédit Photo : Domaine Public/ President H.Truman Courtesy National Park Service Crédit Photo : Photo Domaine Public/ Courtesy Truman Little White House Museum-Key West

Il réalise que « la Maison Blanche se trouve là où se trouve le Président ». Il y convoque son cabinet, reçoit des officiels étrangers, gère la politique du pays, passe le Key West Agreement de 1948 relatif à l’armée. La « Petite Maison Blanche » de Key West est depuis 1991 un musée public, où ont également séjourné les présidents Eisenhower et Kennedy durant leur fonction, mais aussi Carter et Clinton après leurs mandats.

Palm Beach aura les faveurs de John Fitzgerald Kennedy. En 1933, son père achète, au bord de l’océan, la résidence familiale de 11 pièces « La Querida » où le clan Kennedy passe les hivers à jouer au golf et au tennis. Alors Sénateur, JFK y passera sa convalescence après une opération du dos en écrivant son livre « profiles in courage ». Il s’y reposera encore en 1961 après sa victoire à la Présidentielle pour rédiger son fameux discours d’inauguration « Ask not ». Président, il y passe les fêtes de Pâques avec son épouse Jacqueline, et c’est de Palm Beach qu’ils s’envoleront pour se rendre à Dallas où il sera assassiné en novembre 1963. En 1990, la propriété familiale de 3 générations de Kennedy est vendue.

Crédit Photo : Domaine Public/ Courtesy J.F.Kennedy Presidential Library & Museum – R.Knudsen W.H Crédit Photo : Domaine Public/ Courtesy J.F. Kennedy Presidential Library and Museum -C.Stoughton White House.

En 1969, Richard Nixon s’achète pour sa part une propriété sur l’ile de Key Biscayne. Il en fera la « Florida White House » qu’il visitera près de 50 fois en exercice avant d’y prendre sa retraite en 1974 après sa démission de la présidence. En 1983 sa maison apparaitra dans le film Scarface avant d’être rasée en 2004 par un nouvel acquéreur.

En 1943, Georges H.W. Bush sort du centre d’entrainement de Fort Lauderdale Naval Air Station en tant que plus jeune pilote de la Marine américaine, avant d’être envoyé combattre sur le front du Pacifique.

Pendant sa présidence, il viendra régulièrement passer des week-ends dans les Keys, à Islamorada où il organise de 1994 à 2003 un tournoi de pêche : le George Bush/Cheeca Lodge Bone Fish Tournement, dont les profits sont reversés à des organisations caritatives.

En 2000, c’est l’Etat de Floride qui permet l’ascension de son fils ainé, George W. Bush à la présidence des USA à l’issue d’un combat judiciaire épique et 537 bulletins de vote floridiens qui lui assurent la victoire.

Son fils cadet, John “Jeb” Bush est, de 1999 à 2007, Gouverneur de Floride, d’où il organisa, sans succès, sa campagne à l’élection présidentielle de 2020.

Donald John Trump achète en 1985 le somptueux domaine de Mar-A-Lago (« de la Mer au Lac ») entre l’océan et le Lake Worth à Palm Beach.

Mar a Lago. Crédit Photo : Courtesy HABS-Library of Congress Crédit Photo : Domaine public/ Mar a Lago Courtesy Florida Memory Crédit Photo : Domaine public/ Mar a Lago HABS-Library of Congress Crédit Photo : Domaine public/ Mar a Lago Courtesy Florida History Crédit Photo : Domaine public/ Marjorie Merriweather Post Courtesy Florida Memory – Bert Morgan

Construite de 1924 à 1927 dans le style méditerranéen pour le compte de Marjorie Merriweather Post, Mar-A-Lago est une splendeur. La richissime héritière s’inspire alors de palais européens pour cette résidence d’hiver de 58 pièces entièrement décorée de matériaux et mobiliers historiques exceptionnels. En 1973, à son décès, elle lègue la demeure au gouvernement américain avec le souhait, elle aussi, d’en faire une « Winter White House » officielle pour les présidents américains. Le cout exorbitant de l’entretien de la résidence conduira le gouvernement à s’en défaire en 1981. Cependant, Mar-A-Lago sera classée patrimoine historique national et inscrite sur la liste des Monuments Historiques américains.

Donald J. Trump en fait sa résidence principale avant de la transformer en 1995 en résidence secondaire, et d’y aménager un club privé. Pendant son mandat, il se rendra fréquemment dans sa Winter White House, et y recevra des chefs d’état étrangers.

En 2012, l’AIA-Institut des Architectes Américains avait reconnu Mar-A-Lago comme « numéro 5 » sur la liste des 100 plus belles architectures de Floride.

La Floride aura-t-elle une influence lors des élections présidentielles de 2024 ?

PUBLICITE :