Vainqueur, François Legault reste premier ministre du Québec

Le Premier Ministre du Québec, François Legault, va réaliser un deuxième mandat de quatre ans. Il a remporté le 3 octobre les élections législatives avec plus de 43% des voix et il sera donc à la tête d’un gouvernement majoritaire. Ce résultat est conforme aux sondages. Si la politique du gouvernement sortant a pu être discutée et disputée, notamment au sujet de la défense de la langue française, et bien entendu des mesures sanitaires durant la crise de la Covid (mesures plus strictes que dans le reste du monde occidental), le « PM » est ainsi confirmé par un grand nombre de Québécois. A noter que la participation a été assez faible.

A 21h30 Le Journal de Montréal donnait ces résultats :

– Coalition Avenir Québec (CAQ, François Legault, nationaliste) : 43,3% – 93 élus.

– Parti Québecois (PQ, souverainiste) : 15,2%, 2 élus.

– Québec Solidaire (QS, social-démocrate) : 14,6% : 11 élus.

– Parti Libéral du Québec (PLQ, libéral et fédéraliste) : 13,6% : 21 élus.

– Parti Conservateur du Québec (PCQ) : 13,4% : 0 élu.

PUBLICITE :