Les messes en français reprennent en novembre à Dania Beach avec l’abbé Jean-Pierre Guay

L’abbé Jean-Pierre Guay est de retour, ça signifie que l’hiver arrive ! Mais aussi et surtout que les messes en français vont ainsi reprendre à Dania Beach chaque dimanche à 16h30 à partir du 13 novembre 2022 et jusqu’à Pâques.

Paroisse St-Maurice de l’Église Résurrection :

441 NE 2 st. – Dania Beach, FL 33312 (derrière le Casino Jaï Alaï)

Message de l’abbé Jean-Pierre : « C’est avec bonheur que nous nous retrouverons pour fraterniser et célébrer le privilège de vivre et de goûter la joie de vivre ensemble sous le regard du Grand Maître de nos vies, le Christ Ressuscité. Nous allons le remercier d’être autant comblé(e)s tout en lui confiant les personnes, le monde et la terre où tout ne tourne pas toujours très rond. Pour moi c’est une fête de célébrer ensemble la vie… de semaine en semaine. Et ce sera une fête de nous retrouver dès le 13 novembre prochain et d’accueillir toutes celles et ceux qui se joindront à nous tout au long de la saison.

Nous avons toujours besoin des voix pour la chorale du dimanche ou les concerts. Si le coeur vous en dit…vous n’avez qu’à vous présenter 30 minutes avant la messe du dimanche auprès des membres de la chorale.«

Vidéo de présentation de la communauté en 2022 :

Photo de saisons précédentes :

Notre article sur l’abbé Jean-Pierre Guay

