La Miami Book Fair revient en novembre !

Revoici la grande fête du livre de Miami entre le 13 et le 20 novembre 2022 avec des événements « en présentiel » et d’autres « online », avec sa fameuse « street fair » (belle foire aux livres dans la rue) qui sera pour sa part du 18 au 20 novembre.

L’entrée de la Street Fair est gratuite le vendredi et les deux autres jours de 10$ pour adultes, 5$ pour les 13-18 et 62+ et gratuit jusqu’à 12.

Le programme entier est ici : https://courrierdesameriques.com/wp-content/uploads/2022/10/miami-book-fair-2022.pdf

Le site internet : www.miamibookfair.com

Quelques événements notables à la Miami Book Fair :

Il y a des dizaines d’événements, il faut vraiment scruter tout le programme, mais voici quelques idées :

– 12 nov à 18h : soirée Jamaïque avec entre autres Olive Senior.

– 17 nov à 19h au Lyric Theater : Conversation avec Nick Douglas, auteur de « Finding Octave: The Untold Story of Two Creole Families and Slavery in Louisiana ».

– 18 nov à 20h : Patti Smith présentechansons et histoire de « A Book of Days » avec Lenny Kane en invité.

– 19 nov à 10h : Robert Sutton pour « Nazis on the Potomac: The Top Secret Intelligence Operation that Helped Win World War II » et Jonathan M. Katz pour « Gangsters of Capitalism: Smedley Butler, The Marines, and the Making and Breaking of America’s Empire ».

– 19 nov à 19h : les écrivains et artistes graphiques Jessica Oublié (Guadeloupe/Martinique), Ralph Penel Pierre (Haïti) et Chevelin Pierre (Haïti) en conversation (en français) avec Cae Joseph-Massena et Anthoni Dominguez. – 20 nov à 13h30 : Julia Glass, Russell Banks et Brendan Slocumb. – 20 nov à 13h : Discuter le passé, présent et futur de Haïti avec l’entrepreneur Eric Jean-Baptiste et les journalistes Frantz Duval, Marie Lucie Bonhomme et Roberson Alphonse (discussion en créole haïtien).

– 20 nov à 15h : « Changer Haïti grace à une éducation plus élevée » avec Hérold Toussaint, Kacky Lumarque, Michel Frantz Grandoit et Philippe Mathieu. Photos de l’an passé :

