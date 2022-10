Le Festival du Film de Fort Lauderdale aura des films français en novembre

Le 37e FLIFF (Fort Lauderdale International Film Festival) se déroulera du 4 au 13 novembre 2022, avec 157 films réalisés dans des dizaines de pays. Les films sont projetés dans différents endroits de Fort Lauderdale.

La soirée d’ouverture sera au Hard Rock Casino le 4 novembre, autour du film American Dreamer. A noter une soirée le 10 novembre au Amaturo Theater avec le réalisateur Christian Duguay autour de son film « Tempête » (Ride Above). Le 12 novembre il y aura une soirée avec film et musique live près de la plage au Las Olas Beach Oceanside Park. Quant à la soirée de cloture, le 13 novembre, elle sera sur le thème de la country aux rodéos Bergeron de David, avec projection de Yellowstone Season 5 !

Voici la liste des longs métrages français (pour les courts, regardez sur leur site) :

Les 10 et 11 novembre :

Ride Above

(Tempête)

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, piétine le dos de Zoé et vient briser tous ses rêves…

Un film (2021) de Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein.

Les 5 et 6 novembre :

Coupez

(Final Cut)

Les choses tournent mal pour la petite équipe tournant un film à petit budget de zombies… quand ils sont attaqués par de vrais zombies !

Un film (2022) de Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Berenice Bejo, Gregory Gadebois.

Le 10 novembre :

Little Lesson of Love

(Petite Leçon d’Amour)

Julie est une jeune femme qui promène des chiens à Paris pendant son temps libre. Elle se réfugie dans un café pour échapper à un orage et elle y trouve un dossier oublié avec un test de mathématiques et une lettre d’amour dérangeante écrite par une lycéenne à son professeur. Elle se lance frénétiquement dans une enquête sur le sujet…

Un film d’Eve Deboise (2020) avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps.

Les 8 et 9 novembre :

Hear me out

(On est fait pour s’entendre)

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)… Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine…

Un film (2021) de Pascal Elbe avec lui même, Sandrine Kiberlain, Valerie Donzelli, Francois Berleand.

Les 7 et 9 novembre :

Novembre

Les attaques terroriste de novembre 2015 ont fait 130 victimes au Bataclan et ailleurs à Paris. En voici la version cinématographique.

Un film (2022) de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Anais Demoustier.

Les 7 et 10 novembre :

The Tasting

(La Dégustation)

Jacques est divorcé et dirige un petit domaine viticole au bord de la faillite. Hortense, bien décidée à ne pas finir célibataire, entre un jour dans son magasin et décide de s’inscrire à un atelier de dégustation.

Un film (2022) d’Ivan Calberac avec Isabelle Carré, Bertrand Campan.

PUBLICITE :