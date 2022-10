Décès de Jean-Pierre Ménard, ex-président du Club Richelieu de la Floride du sud

C’est avec regret que nous annonçons le décès de Jean-Pierre Ménard le 11 octobre dernier à l’âge de 86 ans. Jean-Pierre, qui était de Saint Sauveur au Québec, faisait partie de ces bénévoles qui se dépensaient sans compter en Floride. Jusqu’à il y a trois ans environs, il venait passer les hivers à Pompano Beach. Le Courrier des Amériques se joint à la tristesse des membres du Club Richelieu Floride du Sud, dont Sylvain Frétigny avait repris la présidence à la suite de Jean-Pierre : « Jean-Pierre a largement contribué au rayonnement du mouvement Richelieu International, que ce soit dans ses fonctions au niveau local, régional et à l’international, à titre de président en 1988-1989.

Homme de cœur, il s’est engagé pendant plus de 50 ans afin de faire bénéficier le Club de ses qualités de leader et faire vivre la mission du Club Richelieu au Québec, et en Floride.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à son épouse Jacqueline Roy ainsi qu’à sa famille, amis et amies. » Repose en paix Jean-Pierre.

Quelques photos souvenir avec Jean-Pierre lors des journées du Club Richelieu à Pembroke Park en 2018 :

Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Une petite partie de l’équipe de bénévoles du Club Richerlieu du sud Floride : Louise Robitaille, Sylvain Fretigny, Yvon Lefebvre, Jacqueline et Jean-Pierre Ménard, André et Rosa Jutras

