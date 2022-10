Football : comment (et quand) voir depuis les USA les matchs de la coupe du monde FIFA 2022

Revoici la coupe du monde de la FIFA, avec une édition originale puisqu’elle se déroule en fin d’automne. En effet, au Qatar ç’aurait été un peu chaud à un autre moment de l’année ! La coupe du monde se déroulera ainsi du 20 novembre au 18 décembre.

AVERTISSEMENT A PROPOS DE LA COUPE DU MONDE : Il nous paraît de notre devoir de préciser que cette Coupe du Monde comporte des aspects scandaleux : – Son étrange attribution au Qatar alors que les USA étaient en compétition. – Le fait qu’un nombre important d’ouvriers sont morts en construisant les stades. – Le fait que les journalistes ne seront pas entièrement libres d’exercer. Pour ces raisons (et/ou d’autres) des dizaines de villes, notamment françaises et belges, ont annoncé qu’elles ne diffuseraient pas publiquement les matchs (par exemple sur les écrans géants dans les rues). Il n’empêche : les sportifs n’y sont pour rien, et ils vont tout faire pour vous faire rêver. Il faut les soutenir !

Où voir les matchs :

Aux USA voici les chaînes qui ont les droits de retransmission : Fox Network et Fox Sports (en anglais) et Telemundo (en espagnol). Ils seront aussi retransmis sur ces plateformes : fubo, Vidgo, Sling TV, Peacock TV, et YouTube TV.

En Floride : pour le moment les restaurants (fréquentés par les francophones) La Pizza 1789 (Miami) et Umberto’s (Pompano Beach) nous ont confirmé qu’ils diffuseraient les matchs sur écran.

Le programme :

Le calendrier complet est sur le site internet de la FIFA : www.fifa.com

(Les matchs que nous mentionnons ci-dessous sont avec les horaires de la côte est américaine. Il y a 7 heures de moins sur ce fuseau horaire « E.T » qu’au Qatar. Donc quand un match sera joué à 21h là-bas, il sera 14h à Miami).

– Match d’ouverture :

20 Novembre : Qatar- Equateur (11h).

– Phases de groupe :

Du 20 nov au 1er déc.

– Puis se dérouleront les phases finales, avec notamment :

Demi-finales les 13 et 14 décembre et finale le 18 décembre à 10h.

Quelques équipes francophones :

Les matchs de la France :

– 22 nov (14h) : France-Australie

– 26 nov (11h) : France-Danemark

– 30 nov (10h) : France-Tunisie

Les matchs du Canada :

– 23 nov (14h) : Canada-Belgique

– 27 nov (11h) : Canada-Croatie

– 1er déc (10h) : Canada-Maroc

Les matchs de la Belgique :

– 23 nov (14h) : Belgique-Canada

– 27 nov (8h) : Belgique-Maroc

– 1er déc (10h) : Belgique-Croatie

Les matchs du Maroc :

– 23 nov (5h) : Maroc-Croatie

– 27 nov (8h) : Maroc-Belgique

– 1er déc (10h) : Maroc-Canada

Les matchs de la Suisse :

– 24 nov (5h) : Suisse-Cameroun

– 28 nov (11h) : Suisse-Brésil

– 2 déc (14h) : Suisse-Serbie.

