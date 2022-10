Séances d’électrostimulation musculaire à Miami et Orlando avec Iron Bodyfit

David Serrano et son partenaire Hadri Jaffal sont à la tête d’Iron Bodyfit, un concept français de remise en forme basé sur l’électrostimulation musculaire (EMS). Les séances proposées en studio avec un coach permettent de faire travailler tous les muscles de son corps simultanément, sans efforts intensifs, avec des résultats rapides en termes de développement musculaire et d’énergie.

Si vous n’êtes pas un fanatique de sport, que vous manquez de temps pour entretenir votre corps, ou que vous êtes du genre à vouloir des résultats rapides sur votre silhouette, Iron Bodyfit est la solution pour vous ! Il s’agit d’un concept proposant des séances d’électrostimulation musculaire (EMS*) en studio, accompagné d’un coach qui vous suit tout au long de votre parcours. Concrètement comment ça marche ? Avec l’électrostimulation, il s’agit de faire travailler vos muscles grâce à des impulsions électriques (de faible intensité) envoyées via des électrodes placées sur votre corps à travers des combinaisons. Cette technique sans risques est ouverte à tout le monde, quel que soit l’âge ou la condition physique. « Notre volonté est de rendre le sport et ses bienfaits accessibles à tous », indique David Serrano. Point important, ce concept a été certifié par la Food and Drug Administration américaine.

Lors de votre première séance chez Iron Bodyfit, les coachs EMS réalisent votre bilan corporel appelé « Iron Diag » permettant de récolter des données comme les pourcentages de masses grasse et musculaire. En fonction des résultats et des envies personnelles, il est possible de se fixer différents objectifs : raffermissement, tonification, perte de cellulite ou de poids, réduction des douleurs chroniques, remise en forme. « Pendant une séance, vous stimulez jusqu’à huit groupes musculaires simultanément, associés à des mouvements d’entraînement simples proposés par nos coachs. C’est la grande force du concept. Chaque séance de 25 minutes correspond à 4 heures d’activité physique dans une salle de fitness classique, ce n’est pas rien ! ». D’ailleurs, la première session est offerte, ce n’est pas un hasard. « Lorsque vous adoptez cette pratique une fois, vous sentez quasi immédiatement un effet de bien-être, et vous voulez recommencer ! ». Chaque mois, un nouveau bilan est réalisé pour mesurer l’évolution, et adapter les séances. Différents abonnements sont proposés selon les besoins, à raison d’une séance par semaine en général.

Ce concept est reconnu scientifiquement pour avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et psychique. L’électrostimulation et les mouvements exécutés peuvent améliorer la circulation sanguine, augmenter la capacité pulmonaire, soulager la pression articulaire ou les douleurs dorsales, ou encore augmenter la production naturelle de collagène et aider à raffermir la peau. Il peut aussi diminuer le stress, l’anxiété, les tensions générées par notre quotidien, aider à établir une connexion esprit-muscles et équilibrer les énergies. « Tous nos studios sont à taille humaine. On prend le temps de connaître nos clients, leurs antécédents physiques, habitudes de vie ou alimentaires, afin d’adapter au mieux le concept et avoir les meilleurs résultats ».

L’électrostimulation musculaire pratiquée chez Iron Bodyfit permet de façonner, de tonifier vos muscles, et de ce fait, de garder ou de retrouver votre forme et votre énergie en quelques séances seulement. C’est un concept simple et efficace qui a déjà séduit des milliers de personnes à travers le monde, notamment en France, Suisse, Belgique, Grande-Bretagne où il est implanté depuis plusieurs années. Il se développe actuellement à grande vitesse au Canada et aux USA. Déjà présent à New-York, Iron Bodyfit s’est déployé en Floride à Orlando et Aventura, sous la direction de David Serrano. D’autres studios sont en préparation à Brickell, Edgwater, Plantation, Weston, Fort Lauderdale et Boca Raton. « D’ailleurs, si vous partagez nos valeurs d’excellence, de rigueur et de motivation, si vous avez envie de développer un concept qui fait du bien au corps et à l’esprit, vous pouvez aussi devenir franchisé ! », conclue David Serrano.

*EMS : Électro-Myo-Stimulation.

Iron Bodyfit Aventura

2451 NE 186th St Ste 1, Miami, FL 33180

Tel. : +1 (305) 590 5720

Email : aventura@ironbodyfit.us Waterford Lakes

829 Woodbury Rd, Ste 101, Orlando, FL 32828

Email : waterfordlakes@ironbodyfit.us

Tel. : +1 (407) 280 4591 www.ironbodyfit.com www.ironbodyfit.us