Floride : organiser ses « Daycations » dans les beaux hôtels et pour pas très cher

Ils en ont de la chance ceux qui passent leurs hivers à siroter des mojitos dans les palaces « art deco » de South Beach, près des piscines des « Margaritaville », ou encore toutes celles qui se prennent en selfie sous les voûtes de palmiers des îles Keys, sans oublier ceux qui s’endorment sur des boudins dérivant au gré de la lazy river du Naples Bay Resort ! Quand on réside en Floride… fatalement, on n’est pas à l’hôtel ! Mais ce n’est pas pour autant qu’on ne peut pas profiter de nombreux « daycations » mis à disposition par toutes sortes d’hôtels aux décors somptueux, et pas toujours pour des prix prohibitifs. La « daycation », c’est une « staycation » de jour. Vous partez en vacances à côté de chez vous, et le soir vous rentrez dormir chez vous. Ce n’est pas nouveau, mais l’apparition des apps permet un accès et une information plus facile.

Si on s’en tient à South Beach (Miami Beach), on peut y trouver des chaises longues pour 20$ la journée près de très belles piscines. Si vous visez le Fontainebleau, là – ce n’est pas tout à fait pareil – le « daybed » monte à 200$ par personne. Et puis, malheureusement, certains sites sont encore et toujours réservés aux clients de l’hôtel comme par exemple la merveilleuse piscine du Faena, près de son mammouth en or. Mais, ainsi, vous avez quand même du choix, et d’ailleurs si vous êtes plusieurs à vouloir y aller, dans la moitié des palaces vous pouvez faire baisser le prix en prenant une « cabane » à la place d’une chaise longue. Si votre hôtel dispose de chaises sur la plage, elles sont généralement comprises dans le prix : vous pouvez aller de l’une à l’autre.

Attention toutefois à ce qu’il n’y ait pas plus d’humains que de chaises convoitées dans le palace en question car, souvent, c’est le premier arrivé qui est le premier servi.

Autre aspect auquel faire attention : ça peut être un peu plus cher en fin de semaine.

Précisons enfin que ce n’est pas qu’en Floride que vous pouvez réaliser des « daycations », vous pouvez désormais en mettre au programme de vos vacances dans la plupart des pays. Sur internet, vous pouvez aussi trouver d’autre formules, par exemple pour aller dormir dans la journée à moitié prix dans l’hôtel de vos rêves, ou bien encore pour profiter des spas et installations des hôtels.

DES APPS POUR LES DAYCATIONS

Pour vous faciliter la tâche, il y a au moins trois apps gratuites spécialisées dans les réservations de Daycation, et qui peuvent annoncer des promotions. Elles disposent aussi bien entendu de sites internet, mais c’est certainement plus pratique en version « app ».

Daycations

Cette app propose 19 hôtels en Floride, à partir de 19$ la journée. Et celui de Miami Beach qui est à 19$, le Riu Plaza, n’est pas le moins beau.

ResortPass

Il propose beaucoup plus d’hôtels. Le Riu Plaza sort ici à 29$, mais c’est peut-être le hasard. Hôtels avec piscine en « rooftop » (sur le toit) comme le SLS de Brickell ou Moxy à South Beach, beautés art déco, ou encore équipés de jeux d’eau pour enfants (toboggans etc)… le choix est vraiment bien, sans oublier la dizaine d’hôtels proposés dans les Keys, dont certains sont à tomber à la renverse.

DayPass

Cette app ne proposait à la mi-septembre 2022 qu’un seul endroit de Daycation à Miami Beach, en l’occurence l’hôtel SLS pour 25$. L’hôtel est vraiment très bien, mais les deux autres apps le proposaient aussi.

