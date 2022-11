Bombardier a transféré son centre de Lauderdale à Miami

Le 31 octobre, la société montréalaise Bombardier a transféré le centre qu’elle avait à Fort Lauderdale sur l’aéroport de Miami-Opa-Locka. Les nouvelles installations font 300 000 pi² (27 870 m²) c’est à dire quatre fois plus qu’auparavant.

« Le centre de service de Miami-Opa Locka propose à nos clients des services spécialisés et essentiels, ce qui nous permet de continuer à offrir le service d’excellence qu’ils en sont venus à attendre de Bombardier, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et, soutien, et Stratégie d’entreprise de Bombardier. Nos nouvelles installations de Miami constituent pour nos clients basés aux États-Unis ou en Amérique latine un important portail d’accès à nos services, et elles fourniront d’innombrables avantages à la clientèle en croissance ici de Bombardier, notamment un temps d’exécution rapide, une plus grande commodité et la tranquillité d’esprit que procurent les services d’un équipementier d’origine. »

Avec cet investissement de plus de 100M$ Bombardier peut désormais accueillir jusqu’à 18 avions dans ses hangars. Ces nouvelles installations sont entièrement équipées pour réaliser un éventail étendu et complet de services de maintenance lourde programmée ou non programmée, y compris des services de peinture, afin de réduire le temps d’immobilisation des avions. Il est entièrement équipé pour effectuer de la maintenance programmée ou non programmée, des modifications d’avion, des installations d’avionique et du soutien en priorité AOG (avion immobilisé au sol) pour les avions d’affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier.

A noter : Bombardier embauche actuellement de nouveaux techniciens d’entretien d’avion dans l’ensemble de son réseau de service pour soutenir ses récentes initiatives d’expansion à l’échelle mondiale.

Plus de détail sur le site de l’avionneur : https://bombardier.com/fr/medias/nouvelles/bombardier-sapprete-inaugurer-le-31-octobre-prochain-son-centre-de-service-de

Discover the latest jewel in our worldwide services & support expansion, Bombardier's Miami-Opa Locka Service Centre. https://t.co/dP7pTCIrKy#BringYourJetHome pic.twitter.com/J8Q7abVUk9 — Bombardier (@Bombardier) November 1, 2022

C’était l’un des derniers déplacements pour la consule du Canada Susan Harper, ici avec celle qui va lui succéder : Sylvia Cesaratto, ici ci-dessous avec Pierre Pyun.

Bombardier du Canada s'est engagé à créer des emplois bien rémunérés et à favoriser le développement économique en Floride, renforçant ainsi nos solides liens nord-américains dans des domaines clés, notamment l'aérospatiale, la sécurité et la défense. #Bombardier #Miami pic.twitter.com/pwYtmHJuq6 — Canada à Miami (@CGCanMiami) November 1, 2022

PUBLICITE :