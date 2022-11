Justine Avenet tuée dimanche à Miami par un chauffard : les parents de la jeune française lancent un appel à témoin

Justine Avenet avait 24 ans, et cette jeune française habitait Miami où elle travaillait. Comme le dit sa tante dans un post sur Facebook : « elle brillait comme le soleil ». Un chauffard en a décidé autrement : il l’a percutée en voiture et l’a laissé mourir sur le bas côté de la route dimanche 30 octobre au matin dans le quartier d’Edgewater.

Les parents de Justine ont lancé un appel en vidéo avec la police pour que le chauffard soit retrouvé. La police de Miami recherche actuellement un SUV sombre datant des années 2018-2021 comme un Nissan Pathfinder ou assez proche, qui aurait eu le pare-choc abimé. Il a perdu la grille avant et son logo. Le pare-brise a été touché etc… le choc a été tel que, bien entendu, le chauffard était tout à fait au courant de ce qu’il a fait. Et il nécessitera des réparations.

La voiture a été vue dimanche 30 octobre à 3h15 du matin à l’angle de Northeast Biscayne Boulevard and 22nd Street.

La famille souhaite que cet appel soit largement diffusé. Les personnes ayant des informations doivent contacter la police de Miami au 305-471-8477.

Justine était une ancienne élève du Kedge Business School de Bordeaux. Sa famille vit à La Garenne-Colombes, près de Paris.

Comme le rappelle l’avocat de la famille, Paul McKenna, « un délit de fuite est un acte sans cœur et couard. Quand il y a un décès, la peine est profonde et pour toujours. La vie des familles ne sera jamais plus la même. »

Tout le monde n’est pas victime ici d’un « hit and run » comme ce fut malheureusement le cas pour Justine, mais on n’insistera jamais assez pour les jeunes (et moins jeunes) qui arrivent dans la région de Miami : attention aux voitures. Quand vous conduisez vous même c’est une chose, mais quand vous êtes piéton il faut faire très attention. Le plus dangereux étant pour les « deux roues » car ils partagent la route avec les voitures. Les accidents sont extrêmement nombreux aux Etats-Unis, et particulièrement dans le sud de la Floride.

