Enfin ! Il n’y avait pas eu de French Weeks à Miami depuis 2019, en raison de la pandémie, bien entendu. Et c’est donc une première pour Christophe Poilleux (président) et Annabelle Ballot-Pottier, (directrice) qui ont pris leurs postes respectifs à la FACC (French American Chamber of Commerce), tout comme le consul général de France, Raphaël Trapp, qui accueillait à sa résidence le cocktail de lancement. Des présents, mais aussi un absent auquel tout le monde pensait, le regretté Jacques Brion qui avait fondé les fFrench Weeks, et qui est certainement heureux, là où il est, de voir que son œuvre perdure. Sa mémoire a été rappelée, en présence de son épouse, Françoise Brion.

En l’absence de Christophe Poilleux qui rentre à Miami pour les prochains événements des French Weeks, c’est la vice-présidente Marie-Ange Joarlette qui a donné le coup d’envoi de la soirée avec le consul, en présence des conseillères consulaires Aline Martin O’Brien et Axelle Gault (représentantes élues par les Français de l’Etranger) et de la consule adjointe Rebecca Bourgin.

Les French Weeks, ça dure jusqu’au 17 novembre, et ce sont des moments, de détente, de culture, de business, où chacun prend plaisir à se retrouver, et qui donne un peu le rythme de la présence française en Sud Floride : vous pouvez venir y rencontrer la communauté et étendre votre réseau !

– Voir aussi notre article sur les French Weeks 2022 en cliquant ici

French Weeks Miami 2022 : les photos du cocktail de lancement !

