Les Festivals à Miami et en Floride en décembre 2022

Faites le plein de musiques et de couleurs avec les festivals en Floride durant le mois de décembre 2022 !

Pour les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma), consultez notre rubrique « agenda« .

– Les 2 et 3 décembre à Bradenton : Bradenton Blues Festival. Festival de Jazz et blues. www.bradentonbluesfestival.org

– Du 2 au 4 décembre à Siesta Key (Sarasota) : Siesta Beach Seafood & Music Festival. Festival autour des produits de la mer. www.escape-to-sarasota.com

– Le 3 décembre à Miami : The Art Blues & Soul Festival. Festival célébrant les arts, la musique et les saveurs afro-américains. www.ahcacmiami.org

– Le 3 décembre à Miami : Rakastella. Festival de musique électronique organisé par un collectif artistique sur les rivages de Virginia Key… www.rakastella.com

– Le 3 décembre à Jacksonville : Barrel Aged, Sour, & Cider Festival. www.floridabrewersguild.org

– Le 4 décembre à Homestead : Redland Heritage Festival. Festival sur l’histoire de l’agriculture dans le Redland (sud de Miami).www.redlandfruitandspice.com

– Les 3 et 4 décembre à St. Pete Beach : Area Craft Festival. Foire artisanale. www.artfestival.com

– Les 3 et 4 décembre à Naples : Swamp Buggy Race. Courses de buggy. www.swampbuggy.com

– Les 3 et 4 décembre à Fort Lauderdale : Audacy Beach Festival (avec entre autres Twenty One Pilots, Lil Nas X, Swedish House Mafia…). www.audacybeachfestival.com

– Les 3 et 4 décembre à Tampa : Ybor City Cigar Festival. Festival autour du cigare. www.cigarheritagefestival.com

– Les 3 et 4 décembre à Ocala : Festival at Fort King. Festival autour du 18e siècle avec artisanat, jeux, ateliers, activités, historiens, vendeurs, stands de nourriture, et reconstitution de l’événement ayant provoqué le début de la deuxième guerre séminole. www.ocalafl.org

– Du 9 au 11 décembre à Miami Beach : North Beach Music Festival avec notamment cette année : Lotus and Lettuce, Dopapod, Antibalas, Trouble No More, Keller Williams, Doom Flamingo, Lemon City Trio, Shira Elias, Guavatron, Afrobeta… www.northbeachbandshell.com

– Les 10 et 11 décembre à Miami : PeruFest Usa. Festival autour du Pérou à Little Havana. www.perufestusa.com

– Les 10 et 11 décembre à Miami : Vibra Urbana Fest. Festival de musique. www.vibraurbanafest.com

– Le 11 décembre à Tampa : Tampa Oyster Fest. Festival autour des fruits de mer. www.tampaoysterfest.com

– Le 18 décembre à Boca Raton : VegFest (Mizner Park Amphitheater). www.pbvegfest.com

– Les 31 décembre au 1er janvier à Estero : New’Year Art Festival. Foire artisanale dans les rues de Coconut Point. www.artfestival.com

– Les 31 décembre au 1er janvier : Sarasota Pineapple Drop. www.mustdo.com

