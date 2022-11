Votre cabinet de conseil francophone en achat de franchises : DNX Consulting

Stéphane Deneux est un consultant spécialisé en franchises. Son rôle : accompagner les francophones expatriés dans leurs démarches d’achats de commerces franchisés en Floride et partout aux États-Unis. En tant qu’expert, il vous aide à comprendre le marché de la franchise, vous guide pour faire les bons choix d’achats d’entreprises, coordonne votre projet et facilite l’obtention d’un visa ou d’une carte verte.

Situé à Miami, le cabinet de Stéphane Deneux DNX Consulting accompagne les francophones désireux d’investir dans une entreprise en franchise aux USA. « L’expatriation est un changement important de vie, et l’achat d’une société est un projet compliqué à mener, surtout quand on ne connait pas bien la législation commerciale, le droit de l’immigration, la culture ou la clientèle locales, voire la langue d’un pays ». Faire appel à un expert francophone en franchise permet donc de structurer sa démarche, de choisir les bonnes options d’achats, et d’optimiser ses chances de réussite.

Si vous souhaitez vous expatrier aux États-Unis et vous lancer dans l’achat d’une entreprise, la franchise est un choix intéressant car une option « clé en main » qui vous permet de sécuriser votre projet d’investissement. En effet, avec une franchise vous travaillez avec un partenaire établi et reconnu sur le sol américain, proposant un produit ou un service adapté au marché local. Le franchiseur met aussi à votre disposition une équipe en place, et toute une batterie d’outils ou de règles (marketing, communication, call center, formation, gestion, comptabilité, agencement de local), déjà rodés dans son activité. « Alors oui, une franchise coûte de l’argent, car il y a des droits d’entrées et des royalties à verser aux franchiseurs. Mais au final, entre les coûts et les avantages en termes de structure, de méthodologie ou de marketing que vous en tirez, les calculs démontrent rapidement des économies d’échelle », précise Stéphane Deneux.

Concrètement, quel est le rôle de Stéphane Deneux ? « J’interviens à toutes les étapes du projet tel un chef d’orchestre ! Quand une personne vient me voir avec une désir d’expatriation et d’investissement professionnel, elle n’a pas forcément une idée précise en tête. La première étape est donc d’analyser sa situation personnelle et professionnelle avec un questionnaire. Ensuite, je sélectionne les opportunités les mieux adaptées à son profil et à ses critères de recherches, autrement dit je propose plusieurs partenaires en franchise. Un dossier est ensuite monté et présenté au franchiseur choisi, qui peut d’ailleurs le refuser s’il le juge non conforme à ses attentes en termes de finances, d’implantation, voire de personnalité du franchisé ou de langue. Si vous n’arrivez pas à communiquer avec lui par exemple, cela peut être un point bloquant ». Stéphane Deneux est aussi là pour informer ses clients des contraintes réglementaires, et pour coordonner les différents intervenants (avocats, comptables, agents immobiliers). Il faut savoir également que « les dossiers de franchises fonctionnent bien pour obtenir un visa E-2 (investisseur) ou E-B5 (carte verte investisseur). Les services d’immigration considèrent que si votre franchiseur a accepté votre candidature, votre projet est solide ! ».

DNX Consulting a permis la concrétisation de nombreux achats de franchises sur l’ensemble du territoire américain ces dernières années. Le cabinet travaille aujourd’hui avec 300 franchiseurs acceptant des investisseurs étrangers dans différents secteurs d’activités (restauration, sport, immobilier, nettoyage, toilettage, comptabilité, services à domicile, coiffure etc). « J’estime que quand on entreprend, il y a un toujours un risque, car on connaît souvent assez mal le marché ciblé. Mais il y a une différence entre entreprendre seul en prenant tout en charge, ou avec un partenaire qui lui, a déjà balisé son marché, et qui vous ouvre les portes en connaissance de cause ».

En tant qu’expert francophone des franchises et entreprises américaines, Stéphane Deneux permet donc à ses clients de choisir la bonne franchise pour leur projet d’investissement, et les aide à obtenir leurs visas investisseurs dans de bonnes conditions. « Et faire appel à mes services ne vous vous coûtera pas plus cher, car je suis rémunéré par les franchiseurs ! ».

DNX Consulting

Stéphane Deneux Tél. : +1 (305) 927-5973 contact@dnxconsulting.com www.dnxconsulting.com