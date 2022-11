Votre coiffeur, visagiste, styliste à Boca Raton (Floride) : Philippe Beguin !

Du sur mesure : c’est ce que la longue expérience de coiffeur de Philippe Beguin en Floride permet d’offrir à ses clients !

La coiffure, c’est une passion pour Philippe Beguin. Originaire de Bruxelles, la capitale Belge, ça fait plus de 40 ans que Philippe est dans le métier. Mais, d’abord, et avant tout, c’est la qualité du service, le respect de la clientèle et le soin du cheveu qui sont ses priorités. Il aime utiliser des produits de qualité, des couleurs naturelles et organiques ainsi que la technique de mèches aux papiers.

« Si je préfère la coloration naturelle, c’est qu’elle offre une solution sans risque à celles qui souhaitent éviter l’agressivité de la chimie et garder une chevelure saine et brillante » , indique Philippe.

Il aime faire remarquer que les produits naturels dans le domaine du cheveu existent depuis des millénaires et il apprécie que leur utilisation redevienne de plus en plus populaire.

Philippe Beguin a ouvert son premier salon de coiffure en Belgique à l’âge de 23 ans, après avoir travaillé à Paris, et c’est en 1998 qu’il est finalement venu s’installer en Floride. Il a longtemps eu son propre salon à Deerfield Beach, où il s’est fait une réputation dans la région, mais il a rejoint le salon MaryLiz Hair & Beauty à Boca Raton pour ne plus se consacrer à l’administration, mais tout entier à son art : être à la fine pointe de la coiffure et toujours à la recherche des nouveautés, que ce soit au niveau des produits ou des styles de coiffure. La clientèle internationale de Boca, mais aussi la haute réputation de MaryLiz Hair & Beauty, forment un environnement adéquat quand on veut exercer au plus haut niveau !

Il aime la femme, qu’elle soit canadienne, française, belge ou américaine. Il aime lui créer un style qui lui correspond, une coiffure qui la met en valeur, qui la rend unique, qui lui donne de la classe. Avec Philippe, les clientes sont assurées de recevoir des services de qualité : brushing, coloration, mèches, balayage, etc. La coiffure, c’est sa passion !

Mary-Liz Hair & Beauty est un magnifique salon qui a ouvert en 2020 et aime à cultiver ses 5 étoiles sur Google. Le salon de coiffure est sur la magnifique Plaza Real. Tout y est beau et espacé pour le confort des client(e)s, et fidèle à son slogan : « Were fashion Meets beauty » (où la mode rencontre la beauté) !

Philippe vous invite à prendre rendez-vous avec lui !

PHILIPPE BEGUIN / Mary-Liz Hair & Beauty

101 Plaza Real S Suite F, Boca Raton, FL 33432

(561) 617 1373

www.marylizbeauty.com