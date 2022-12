Tampa : Anne Lancelle succède à Jean-Charles Faust au poste de consule honoraire de France

C’est Anne Lancelle qui prend le poste de consule honoraire de France pour l’ouest de la Floride à compter du 9 décembre. En plus du consul général à Miami, la France dispose de trois consuls honoraires en Floride : à Tampa, Orlando et Jacksonville.

C’est un petit moment historique dans la communauté française de l’ouest de la Floride, puisque Jean-Charles Faust y a tenu le poste de consul honoraire à Tampa depuis 2002, soit une durée de 20 ans ! Il a aussi longtemps été président de FRAMCO, le business council franco-américain local.

Anne Lancelle est diplômée de la faculté de droit de La Sorbonne Université (Paris 1) et d’Assas (Paris 2). A partir de 1991, Anne crée, développe et enseigne au Cours d’Assas, une école privée spécialisée en commerce et droit pour les étudiants des principales universités parisiennes et les professionnels.

En 2002, Anne Lancelle rejoint, en qualité d’avocat, le Cabinet Pentecoste Law, spécialisé en Affaires Publiques.

De 2006 à 2013, Anne fonde et développe un cabinet d’avocats, le Cabinet Paris Rive Gauche, basé à Paris avec un bureau de correspondant à Bruxelles (Belgique), spécialisé en droit transfrontalier, droit fiscal et transactions immobilières.

En 2013, Anne s’installe en Floride et fonde une société d’investissement immobilier spécialisée dans les propriétés à rénover et les rénovations majeures pour la revente ou la location.

Depuis 2018, Anne Lancelle est administratrice de EFI RENTALS LLC, une société qui achète des biens locatifs.

PUBLICITE :