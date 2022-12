Les photos du Marché de Noël francophone 2022 à Key Biscayne (Miami)

Il y avait déjà beaucoup de monde et beaucoup de soleil l’année dernière, et bien… cette fois la foule était encore plus dense et le ciel absolument estival pour le Marché de Noël 2022 de la FAACT (French American Association of Crafts and Trades) sur l’île de Key Biscayne, près de Miami : plus de 2000 personnes s’y sont pressés afin d’aller découvrir les artisans et les opportunités de cadeaux de Noël.

En 2022 il y a aussi eu un « Marché de Pâques », et il y a fort à parier qu’il y en aura un nouveau en 2023… donc si vous avez manqué celui-ci, vous pourrez vous rattraper !

Haute qualité des produits, organisation impeccable (bravo à la présidente Corinne Ouelhadj et à son équipe) et sourires sur les visages des petits comme des grands… que demander de plus !

www.facebook.com/FAACTUSA/

Notre vidéo « Facebook live » filmée le matin :

Nos photos du 10 décembre 2022 (dans un ordre totalement aléatoire !) :

Cliquez sur la première pour les passer en plein écran !

