15 films francophones au Miami Jewish Film Festival en janvier !

Ils seront 105 films (dont 17 courts métrages) cette année à l’affiche du 26e Festival du Film Juif de Miami, entre le 12 est le 26 janvier 2023. Ces films proviennent de 25 pays différents, avec de nombreuses « premières » et ils seront projetés dans des cinémas, principalement de Miami Beach, Coral Gables, et North Miami. Il y a aura aussi la participation d’une trentaine de personnalités invitées, dont Nancy Spielberg pour la première de son documentaire Closed Circuit. Pour le 75e anniversaire d’Israël, 29 des films projetés ont été produits là-bas.

La liste des films francophones :

A perfect spy



Film Français « Un pur espion » (2022) de Rémi Lainé & Yaël Vidan (qui viendront pour une discussion lors de la première.

« Juif polonais engagé dans l’Armée rouge pour fuir la Shoah, vétéran de l’indépendance d’Israël, le professeur Marcus Klingberg a été pendant 30 ans à la tête du programme secret d’armes bactériologiques. Nul ne se doutait qu’il était resté en lien avec le KGB. On dit qu’il est l’« espion le plus redoutable de l’histoire d’Israël ».

Art of Silence

Un documentaire suisse « L’art du silence » (2022) de Maurizius Staerkle Drux.

Alors que la pantomime légendaire Marcel Marceau a diverti le public sur les scènes du monde entier, une grande partie de son histoire tragique et de son influence reste cachée hors scène. Avant de devenir un mime de renommée mondiale, il était Marcel Mangel, un acteur juif en herbe qui a rejoint la Résistance française pour sauver la vie de milliers d’enfants orphelins aux mains des nazis.

Bringing Albert Home

Documentaire français « Il faut ramener Albert » (2022) de Michaël Zumstein.

Chaque après-midi, les sœurs Colette, 91 ans, et Nicole, 88 ans, s’invitent dans l’appartement parisien de leur frère Roger, 98 ans, et comme d’éternels enfants libérés du temps qui passe, elles se chamaillent, se taquinent, se disputent des mots croisés ou donnent des nouvelles aux enfants. Nés à Oran dans une famille juive d’Algérie, ils n’étaient pas toujours trois. Ils avaient un frère aîné, Albert, qui avait rejoint les Forces Françaises Libres.

Farewell Mr. Haffman

Film Français (2022) de Fred Cavayé.

M. Haffman (Daniel Auteuil) est propriétaire et joaillier d’une humble boutique à Paris, mais lorsque les Allemands occupent la ville et ordonnent à tous les Juifs de porter une étoile jaune, lui et sa famille prévoient d’évacuer. Incapable de sortir à temps et ayant déjà cédé son magasin à son ambitieux employé François Mercier et sa femme Blanche, M. Haffmann se retrouve désormais à leur merci.

Filmmakers for the Prosecution

Docu franco-américain (2022) de Jean-Christophe Klotz.

Il retrace la chasse aux preuves cinématographiques qui pourraient donner lieu à la condamnation des criminels nazis au procès de Nuremberg. Les chercheurs étaient deux fils d’Hollywood – les frères Budd et Stuart Schulberg – servant sous le commandement du directeur du film de l’OSS, John Ford. Les films qu’ils ont présentés dans la salle d’audience sont devenus partie intégrante du dossier officiel et façonnent à ce jour notre compréhension de l’Holocauste.

Gabor

Documentaire canadien (2022) de Joannie Lafrenière.

Ce portrait décalé plonge dans l’univers de l’humaniste de 93 ans Gabor Szilasi, photographe qui a passé les 60 dernières années à dépeindre l’éloquence de la vie quotidienne dans son pays d’adoption, le Canada, et au Québec en particulier. Gabor raconte l’histoire d’un immigrant juif fuyant la Hongrie en 1956, arrivant au Canada par bateau et se créant une vie riche remplie d’amis, de famille et une carrière extraordinaire.

Haute Couture

Film français (2021) de Sylvie Ohayon.

Nathalie Baye joue dans cette histoire moderne de Cendrillon qui se déroule dans les coulisses du monde de la haute couture. Au bord de sa retraite de chef couturière à l’atelier Dior avenue Montaigne, le sac à main d’Esther (Nathalie Baye) est arraché dans un tunnel de métro. La coupable est Jade (l’étoile montante Lyna Khoudri), une jeune de 20 ans sans but qui vit dans un appartement exigu avec sa mère malade et passe une grande partie de son temps à voler des étrangers aisés dans la ville.

Little Nicholas

Dessin animé français (2022) d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.

«Quelque part à Paris en 1955, l’artiste juif René Goscinny et Jean-Jacques Sempé se penchent sur une feuille de papier blanc et donnent vie à un petit garçon espiègle et sympathique, le Petit Nicolas. Nous voyons ici les concessions mutuelles dans leur collaboration amicale alors qu’ils construisent le monde de Nicolas, sa sa famille et ses amis d’école. Des croquis en noir et blanc prennent forme et grandissent sous nos yeux, éclatent en couleurs et deviennent de belles scènes animées richement détaillées de journées d’école insouciantes et des repères ordinaires de la vie de famille, comme par exemple la fière acquisition d’une nouvelle télévision ! »

Other People’s Children

Film français « Les enfants des autres » (2022) de Rebecca Zlotowski.

Ce drame romantique met en vedette Virginie Efira dans le rôle d’une enseignante dont la nouvelle relation avec un père célibataire se complique lorsqu’elle commence à se connecter avec sa jeune fille.

Paris Boutique

Un film Israélo-français (2022) de Marco Carmel.

Paris Boutique est une charmante comédie romantique sur l’amour et l’amitié. L’avocate franco-juive Louise prend une pause dans la planification de son somptueux mariage à Paris pour effectuer un court voyage d’affaires à Jérusalem, où elle espère conclure un accord immobilier de plusieurs millions d’euros.

Sheol

Un documentaire français (2022) d’Arnaud Sauli.

Dans une forêt reculée de l’est de la Pologne, l’archéologue de renom Wojciech Mazurek supervise un projet de fouilles spécial, qui, espère-t-il, mettra au jour les traces restantes du camp d’extermination de Sobibor.

Simone Veil, A Woman of the Century

Un film français (2022) d’Olivier Dahan.

La vie et l’héritage de Simone Veil, l’une des Françaises les plus appréciées de tous les temps, dont la vie est portée au grand écran dans ce biopic.

Story of Annette Zelman

Film français (2022) de Philippe Le Guay.

L’aura nostalgique des romances de guerre à l’ancienne enveloppe ce drame attachant et magnifiquement produit qui se déroule dans un Paris occupé par les nazis et qui met pour la première fois en lumière l’histoire d’amour tragique d’Annette Zelman et de Jean Jausion, dont la liaison a été dénoncée à la Gestapo.

The Accusation

Film français (2022) d’Yvan Attal.

The Accusation est un drame à couper le souffle centré sur une affaire judiciaire controversée qui met en scène une performance fascinante de la légendaire actrice Charlotte Gainsbourg. Les Farel forment un couple puissant : lui est un célèbre présentateur de télévision, elle un écrivain connu pour ses positions féministes. Lorsque leur fils apparemment parfait, étudiant dans une prestigieuse université américaine, est accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme issue d’une famille juive alors qu’il était en vacances à Paris, la vie familiale déraille. Est-il coupable ou innocent ?

Where Life Begins

Film franco-italien « »Alla Vita » (2022) de Stéphane Freiss.

« Cette histoire d’amour se déroule en Italie pendant la fête de Souccot, une famille juive ultra-orthodoxe de France vient chaque année dans une ferme ensoleillée et idyllique de Calabre pour un bref séjour afin de mener à bien une mission sacrée : récolter des etrogs (citrons) assez parfaits pour être considérés comme casher. »

