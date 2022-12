Depuis plusieurs années, l’association FAACT organise à Miami le concours de la meilleure galette des rois. Pour une somme très modique (20$ avant le 26 déc, puis 25$) vous (public) pouvez goûter à toutes les galettes présentées, et ensuite voter pour votre préférée.

Cette année ça se déroulera :

le 8 janvier 2023 de 18h à 20h

au restaurant Villa Azur

309 23rd Street Miami Beach, FL 33139

Le lien pour s’inscrire

« Les boulangers qui participent ont une fiche de critères dont les principaux sont d’avoir un feuilletage maison au beurre, et une crème d’amande ou une frangipane », explique Corinne Ouelhadj, la présidente de l’association FAACT qui organise cet événement (French American Associations of Crafts and Trades). « Ca permet au public de rencontrer et discuter avec les chefs pâtissiers. Les galettes sont toutefois goutées de manière anonyme, et les gens mettent leur bulletin dans l’urne une fois qu’ils ont tout gouté.

Jacqueline Dittmore, de Melbourne, lors de la dernière édition Miami Beach : Le concours de la meilleure galette des rois revient en janvier !

Nous organisons cet événement à la fois pour célébrer tous ensemble cette tradition française, mais aussi pour soutenir et faire la promotion de nos artisans boulangers-pâtissiers. Nous avons de plus en plus d’Américains et Sud-Américains qui viennent dans nos événements, donc c’est une bonne manière de faire la promotion de notre savoir-faire, aussi pour des traditions comme la galette des rois, que pour la boulangerie par exemple. Grace à ces promotions, certains artisans vendent de plus en plus de galettes des rois en Floride ! »

A noter qu’il y aura aussi un champagne français durant cet événement pour accompagner la galette !

