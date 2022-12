Les sorties cinéma du mois de janvier 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en janvier 2023.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 1er janvier :

Cairo Conspiracy

Adam, le fils d’un pêcheur, se voit offrir le privilège d’étudier à l’université Al-Azhar du Caire, le centre de pouvoir de l’islam sunnite. Adam devient un pion dans le conflit qui oppose les élites religieuses et politiques égyptiennes.

Un film de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri.

Le 1er janvier :

The Flood

Une audacieuse évasion de prison pendant une dangereuse tempête est interrompue par des alligators affamés.

Un film de Brandon Slagle avec Nicky Whelan, Casper Van Dien, Louis Mandylor.

Le 1er janvier :

Third Wheel

Une histoire de rupture à rebondissements qui suit Ray, un romantique dépressif et sans espoir. Il se retrouve à lutter contre un chagrin d’amour et son retour à la vie de célibataire, tout en vivant parmi ses meilleurs amis nouvellement mariés et amoureux.

Un film de Blake Tamarkin avec Carly Wilson, Anthony Casabianca, Taylor Tarantino.

Le 2 janvier :

The 4 Corners

Un groupe de parents et d’amis intimes doit prendre des décisions qui changent sa vie au cours d’un week-end important.

Un film de Lee Basquin avec Mario De Angelis, Karla Hernandez, Marilyn Miller.

Le 6 janvier :

Women Talking

Ne rien faire. Restez et battez-vous. Ou partir. En 2010, les femmes d’une communauté religieuse isolée s’efforcent de concilier une réalité brutale avec leur foi.

Un film de Sarah Polley avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley.

Le 12 janvier :

Operation Fortune: Ruse de guerre

L’agent spécial Orson Fortune et son équipe d’agents recrutent l’une des plus grandes stars de cinéma d’Hollywood pour les aider dans une mission d’infiltration à l’occasion de la vente d’une nouvelle technologie d’armement mortelle menace de perturber l’ordre mondial.

Un film de Guy Ritchie avec Aubrey Plaza, Cary Elwes, Jason Statham.

Le 13 janvier :

A Man Called Otto

Otto est un grincheux qui a renoncé à la vie après la perte de sa femme et qui veut en finir. Lorsqu’une jeune famille emménage à proximité, il rencontre son égal en la personne de Marisol, une jeune femme à l’esprit vif, et une amitié qui va bouleverser son univers.

Un film de Marc Forster avec Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo.

Le 13 janvier :

Plane

Un pilote se retrouve pris dans une zone de guerre après avoir été obligé d’atterrir avec son avion commercial pendant une terrible tempête.

Un film de Jean-François Richet avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An.

Le 13 janvier :

House Party

Un lycéen décide d’organiser une fête à la maison pendant l’absence de ses parents. Un remake de la comédie de 1990, ‘House Party’.

Un film de Calmatic avec Andrew Santino, Tosin Cole, Bill Bellamy.

Le 13 janvier :

The Seven Faces of Jane

La protagoniste de ce film est Jane (Jacobs), qui se trouve confrontée à une série d’aventures surréalistes, belles et déchirantes. Après avoir déposé sa fille dans un camp d’été pour la première fois, et encouragé son enfant réticent à s’engager dans de nouvelles expériences, Jane se retrouve à suivre ses propres conseils.

Un film de Julian Acosta, Xan Cassavetes, Gia Coppola avec Gillian Jacobs, Joel McHale, Sybil Azur.

Le 13 janvier :

38 Minutes

Inspiré d’un événement réel. C’est l’histoire de la fausse alerte aux missiles d’Hawaï qui s’est produite le 13 janvier 2018.

Un film de Paul Lacovara avec Philip Winchester (rumeur).

Le 20 janvier :

Alice, Darling

Une jeune femme piégée dans une relation abusive devient le participant involontaire d’une intervention organisée par ses deux amis les plus proches.

Un film de Mary Nighy avec Anna Kendrick, Wunmi Mosaku, Kaniehtiio Horn.

Le 20 janvier :

MISSING

Après la disparition de sa mère en vacances en Colombie avec son nouveau petit ami, une adolescente utilise diverses technologies pour la retrouver.

Un film de Nicholas D. Johnson et Will Merrick avec Daniel Henney, Nia Long, Amy Landecker.

Le 20 janvier :

Oliver Outloud

Oliver est un gars qui cherche simplement à être normal et amoureux. Né avec en cerveau coincé dans un schéma de répétition, il cherche à être normal. Grâce à son outil d’évasion, il est capable d’enrayer son handicap.

Un film de Maria Giese avec Maria Giese, Alex Torres.

Le 23 janvier :

Saint Omer

On suit Rama, une romancière qui assiste au procès de Laurence Coly au tribunal correctionnel de Saint-Omer, afin d’utiliser son histoire pour écrire une adaptation moderne du mythe antique de Médée, mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Un film de Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville.

Le 27 janvier :

Close

L’amitié intense entre deux garçons de treize ans, Léo et Rémi, est soudainement perturbée. Luttant pour comprendre ce qui s’est passé, Léo se rapproche de Sophie, la mère de Rémi. « Close » est un film sur l’amitié et la responsabilité.

Un film de Lukas Dhont avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne.

Le 27 janvier :

Maybe I Do

Michelle (Roberts) et Allen (Bracey) sont en couple. Ils décident d’inviter leurs parents à se rencontrer enfin au sujet du mariage. Il s’avère que les parents se connaissent déjà bien, ce qui conduit à des opinions divergentes sur le mariage.

Un film de Michael Jacobs avec Emma Roberts, Susan Sarandon, Richard Gere et Diane Keaton.

PUBLICITE :