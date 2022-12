Quand les Raéliens annonçaient en Floride avoir cloné un bébé

Il y a des Français (du Québec) qui ont plus que d’autres marqué l’histoire de la Floride ! Cette histoire remonte à il y a tout juste 20 ans. Le 27 décembre 2002. Brigitte Boisselier, une véritable scientifique (chimiste) (mais aussi « évêque » dans la secte Raël) annonçait dans un Holiday Inn de Hollywood (Floride) avoir créé « le premier bébé humain cloné, avec l’ADN de sa mère », et qui aurait été prénommé « Eve ».

Pour recontextualiser le sujet (et pour ceux qui n’ont pas la chance de le connaître), Claude Vorilhon, clame depuis 1974 qu’il a été enlevé par des extra-terrestres. Depuis lors il se fait appeler « Raël », porte une robe blanche et dit aux gens qu’il faut construire une ambassade pour accueillir les extra-terrestres. Alors, quand cette histoire de « clonage » arrive dans le débat public, les Français et les Québécois ne sont pas le moins du monde inquiétés par les énièmes facéties du gourou. En revanche, les Etats-Unis (et une partie des autres pays de la planète) prennent l’affaire au sérieux. D’ailleurs, Raël lui-même avait été convoqué l’année précédente pour témoigner sur ce sujet du clonage devant le Congrès américain ; une farce qui n’aurait jamais pu se produire dans les pays qui connaissent le phénomène te dont le logo est une étoile de David à l’intérieur d’une swastika. Ceci dit, Raël a un certain talent pour qu’on parle de lui… c’est d’ailleurs ce qu’on est en train de faire 20 ans après !

– La conférence de presse de Brigitte Boisselier à Hollywood est ici : https://reuters.screenocean.com/record/963261

Heureusement, nos Français du Québec n’avaient pas été pris par tout le monde au sérieux aux Etats-Unis :

