Hallandale : cocktail de la mission commerciale de la Chambre de Commerce Canada-Floride en février

Voici un événement annuel des plus sympathiques : venez rencontrez les entrepreneurs et les entreprises canadiennes qui participent à la mission commerciale 2023 organisée en Floride par la Chambre de Commerce Canada Floride.

Profitez de bouchées et de cocktails tout en échangeant avec des entreprises innovantes qui cherchent à s’établir et à se développer en Floride.

Le 1er février 2023 de 17h30 à 20h à :

Desjardins Bank

1001 E Hallandale Beach Blvd, Hallandale Beach, FL 33009

Inscriptions (15$ pour les non-membres) : www.canadafloridachamber.com/events/#!event/register/2023/2/1/trade-mission-networking-cocktail-meet-canadian-entrepreneurs-businesses

Photos prises par nos soins lors de précédents cocktails des missions commerciales :

