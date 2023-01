Les Festivals à Miami et en Floride en février 2023

Marathon et semi-marathon, salon du bateau, festivals médiévaux, grec, de gastronomie, de musique ou d’art, le mois de février 2023 s’annonce encore une fois très éclectique à Miami, et dans toute la Floride. Faites votre choix !

– Du 11 janvier au 2 avril à Wellington (Palm Beach) : Winter Equestrian Festival. www.pbiec.com

– Du 2 au 5 février à Fort Lauderdale : Fort Lauderdale Greek Festival. Festival grec avec stands gastronomiques, musique et danse. www.fortlauderdalegreekfestival.org

– Du 3 au 5 février à Fort Myers : Artfest Fort Myers. Festival d’art avec plus de 200 artistes. www.artfestfortmyers.com

– Du 3 au 5 février à Naples : Naples Seafood & Music Festival. www.paragonfestivals.com

– Du 3 au 5 février à Fort Lauderdale : Miami Home Design and Remodeling Show. Salon du design et de la rénovation de la maison. www.homeshows.net

– Du 3 au 5 février à Miami Beach : GroundUP Music Festival. Festival de musique. www.facebook.com

– Le 4 février à North Miami : Caribe Arts Fest.Festival artistique multigenre qui célèbre les arts des Caraïbes et des Amériques. www.eventbrite.com

– Les 4 et 5 février à Wellington : South Florida Garlic Fest. Festival célébrant l’ail ! www.garlicfestfl.com

– Les 4 et 5 février à Mount Dora : Annual Mount Dora Arts Festival. Festival d’art. www.mountdora.com

– Les 4 et 5 février à Vero Beach : Gardenfest. Festival autour du jardinage avec vendeurs, stands de nourriture, artisanat pour enfants et tombola. www.gardenclubofirc.org

– Les 4 et 5 février à Vero Beach : La Balooza Hot Air Balloon Festival. Festival de la montgolfière. www.verobeach.com

– Du 4 février au 26 mars à Deerfield Beach : The Florida Renaissance Festival. Festival médiéval durant les week-ends. www.ren-fest.co

– Le 6 février à Miami : The Miami marathon and half-marathon. www.miamiscapes.com

– Du 6 février au 5 mars à Fort Pierce : St Lucie County Fair. Nombreux évènements festifs pendant plusieurs semaines. www.stluciecountyfair.org

– Du 10 au 12 février à Bonita Springs : Bonita Springs Seafood & Music Festival. Festival de fruits de mer et de musique. www.seafoodfestivals.com

– Du 10 au 12 février à Hollywood : Seminole Tribal Fair and Pow Wow. Célébration des arts et de la culture autochtones. www.semtribefair.com

– Du 10 au 18 février à Stuart : Martin County Fair. www.martincountyfair.com

– Les 11 et 12 février à St Petersburg : St Petersburg Fine Art Festival. www.paragonartevents.com

– Les 11 et 12 février à West Palm Beach : The Florida Marine Flea Market. Marché aux puces marines. www.flnauticalfleamarket.com

– Les 11 au 12 février à Fort Pierce : ​Treasure Coast Pirate Fest. Festival de pirates www.treasurecoastpiratefest.com

– Les 11 au 12 février à West Palm Beach : West Palm Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer. www.westpalmseafoodfestival.com/

– Du 11 au 13 février à Boca Raton : Boca Raton Seafood & Music Festival. www.findfestival.com

– Du 15 au 19 février à Miami : Miami International Boat Show et Miami Yacht Show. Salon du bateau. www.miamiboatshow.com

– Du 16 au 19 février à Miami : Art Wynwood. www.artwynwood.com

– Du 16 au 19 février à Virginia Key (Miami) : Love Burn. Festival d’art, musique, expression personnelle et communautaire sur le thème « Carnavale Masquerade of Fools ». www.theloveburn.com

– Du 16 au 19 février à Jacksonville : The Jacksonville International Auto Show. Salon international de l’automobile. www.thejaxautoshow.com

– Du 17 au 19 février à Everglades City : Everglades City Seafood Festival. www.evergladesseafoodfestival.org

– Du 17 au 19 février à Pam Beach : Palm Beach Fine Craft Show. Festival d’art. www.palmbeachfinecraft.com

– Du 17 au 19 février à Lake City : Reenactment of the Battle of Olustee. Reconstitution de la Guerre Civile. www.battleofolustee.org

– Du 17 au 19 février à Pompano Beach : St. Coleman Italian Festival. Cuisine italienne et attractions. www.italianfest.org

– Le 18 février à Fort Myers : Edison Festival of Lights. Festival en l’honneur de la contribution de Thomas Edison à l’évolution de l’humanité. www.edisonfestival.org

– Le 18 février à Tampa : The Beer, Bourbon & BBQ Festival. www.tampa.beerandbourbon.com

– Les 18 et 19 février à Anna Maria Island : Cortez Commercial Fishing Festival. www.cortez-fish.org/fishing-festival.html

– Les 18 et 19 février à Deerfield Beach : Deerfield Beach Pioneer Days. Festival avec parade, artisanat, spectacles et feu de joie sur la plage. www.deerfield-beach.com

– Les 18 et 19 février à Palm Beach Gardens : ArtiGras Fine Arts Festival. Festival d’art. www.artigras.org

– Du 18 au 20 février à Coconut Grove : Coconut Grove Art Festival. Festival d’art. www.cgaf.com

– Du 18 février au 2 avril à Tampa : Bay Area Renaissance Festival. Festival médiéval. www.bayarearenfest.com

– Le 19 février à Little Havana : Gay8 Festival. Festival de musique. www.gay8festival.com

– Du 22 au 25 février à St Petersburg : St. Petersburg Jazz Festival. www.stpetejazzfest.com

– Du 23 au 26 février à Miami Beach : South Beach Wine & Food Festival. www.sobefest.com

– Du 23 au 26 février à Miami : The Melton Mustafa Jazz Festival. www.meltonmustafajazzfestival.com

– Les 24 et 25 février à Clearwater : The Sea-Blues Festival. www.myclearwaterevents.com

– Du 24 au 26 février à Miami Beach : Soul Vegan Festival. www.soulveganfestival.com

– Le 25 février à North Miami : NoMi Music Festival. Festival de musique « Old school ». www.nomifest.com

– Le 25 février à Coconut Creek : Coconut Creek Butterfly Festival. Festival des papillons. www.coconutcreek.net

– Les 25 et 26 février à Miami : South Miami Rotary Art Festival. Plus de 130 artistes locaux et nationaux dans les rues de Sunset Miami. www.southmiamiartfest.org

– Les 25 et 26 février à Lake Worth. Lake Worth Street Painting Festival. www.streetpainting.lakeworthbeachfl.gov

– Les 25 et 26 février à Key West : Old Island Days Art Festival. Festival d’art avec plus de 50 artistes. www.keywestartcenter.com

– Les 25 et 26 février à Jacksonville Beach : Jax Beach Festival. Festival de musique. www.communityfirstseawalkmusicfest.com

– Les 26 et 27 février à Naples : Naples National Art Festival. Festival d’art. www.mustdo.com

– Le 27 février à Hollywood : Hollywood mardi gras. www.hollywoodfl.org

