Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de février 2023

Voici les concerts de février 2023 avec notamment des têtes d’affiche comme Bruce Springsteen, Rod Stewart, Andrea Bocelli, mais aussi Lyle Lovett, Pink Martini, The Temptations, Patti Labelle, Abba Mania, The Beach Boys ou Willie Nelson.

Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride, et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

Bruce Springsteen

– 1er février : Tampa (Arena)

– 5 février : Orlando

– 7 février : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

David Foster

– 1er février : Fort Lauderdale

– 3 février : Orlando

– 4 février : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Judy Collins

– 1er février : Clearwater

– 3 février : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Clay Walker

– 1er février : Clearwater

– 10 février : Jupiter

– 11 février : Cocoa

Country / Folk

Patti Labelle

– 2 février : Coconut Creek

– 5 février : St Petersburg

Jazz / Blues

Michael Feinstein

– 2 février : West Palm Beach

– 7 février : Sarasota

– 10 février : Fort Pierce

Pop Music / Soft Rock

Carrie Underwood

– 2 février : Miami (Arena)

– 4 février : Tampa

– 6 février : Jacksonville (Arena)

Country / Folk

Kenny Wayne Shepherd



– 2 février : Fort Lauderdale

– 3 février : Orlando

– 8 février : Jacksonville

– 9 février : Melbourne

– 10 février : Clearwater

Jazz / Blues

3 février

Young Dubliners

Broward Center

Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

3 février

Gaelic Storm

Culture Room

Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

4 février

Boyz II Men

Dreyfoos Concert Hall

West Palm Beach

Jazz / Blues

St. Paul

– 7 février : Orlando

– 8 février : Fort Lauderdale

Soul / R&B

Matt Nathanson



– 8 février : Orlando

– 10 février : Fort Lauderdale

Country / Folk

Squirrel Nut Zippers



– 9 février : Fort Lauderdale

– 10 février : St Augustine

– 11 février : Tampa

Jazz / Blues

Yuridia



– 10 février : Miami

– 11 février : Orlando

Latin Music

Modest Mouse

– 10 février : St Petersburg

– 11 février : Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

Pink Martini

– 10 février : St Petersburg

– 11 février : Miami

Pop Music / Soft Rock

11 février

Anita Baker

Hard Rock Live

Hollywood

Jazz / Blues

11 février

Little River Band

Lillian S. Wells Hall

Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

John Mellencamp

– 11 février : Jacksonville

– 14 et 15 février : Clearwater

– 18 et 19 février : Orlando

– 21 et 22 février : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Rod Stewart

– 13 et 14 février : Hollywood

– 16 février : Tampa

Pop Music / Soft Rock

Abba Mania

– 14 février : Pensacola

– 15 février : Orlando

– 17 février : St Petersburg

– 21 février : Daytona Beach

– 24 février : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

Andrea Bocelli

– 14 février : Sunrise

– 16 février : Tampa

Classical / Instrumental

The Temptations

– 15 février : Melbourne

– 16 février : Jacksonville

– 17 février : Clearwater

Soul / R&B

16 février

Fitz And The Tantrums

Culture Room

Fort Lauderdale

Soul / R&B

Danny Gokey

– 16 février : Jacksonville

– 17 février : Boca Raton

– 18 février : Port St Lucie

Pop Music / Soft Rock

Morat



– 17 et 22 février : Orlando

– 19 et 23 février : Miami

Latin Music

Gilberto Santa Rosa



– 17 février : Orlando

– 18 février : Miami

Latin Music

Christone Kingfish Ingram

– 18 février : Fort Lauderdale

– 19 février : St Augustine

Jazz / Blues

20 février

Roger Daltrey

Hard Rock Live

Hollywood

Pop Music / Soft Rock

The Beach Boys

– 21 février : Sarasota

– 22 février : Clearwater

– 25 février : St Augustine

– 26 février : Naples

– 28 février : Orlando

Pop Music / Soft Rock

The Judds

– 24 février : Tampa (Arena)

– 25 février : Hollywood

Country / Folk

Willie Nelson

– 24 et 26 février : St Augustine

– 28 février : Pompano Beach

– 1er mars : Key West

Country / Folk

