Le festival des films français en ligne revient : My French Film Festival !

C’est reparti pour la 13e édition de My French Film Festival qui se déroule du 13 janvier au 13 février (ce qui fait beaucoup de 13 !). Ce festival est intéressant et ludique : pour 7,99€ (prix en Amérique-du-Nord pour voir tous les films) (donc à peu près autant en dollars) (ou bien 1,99€ par film) vous pouvez voir douze films francophones récents et 17 courts métrages, aussi bien en ligne que dans les réseaux d’Alliance Française qui les projettent, et sur des plateformes web bien connues. Ces films sont sous-titrés (si besoin) et ainsi accessibles sur toute la planète !

www.myfrenchfilmfestival.com

La liste des 12 longs-métrages présentés cette année :

– À propos de Joan (de Laurent Larivière)

– Une histoire d’amour de du désir (de Leyla Bouzid)

– Oranges sanguines (de Jean-Christophe Meurisse)

– Bootlegger (de Caroline Monnet, hors compétition)

– Les magnétiques (de Vincent Maël Cardona)

– Petite nature (de Samuel Theis)

– Entre les vagues (d’Anaïs Volpé)

– La traversée (de Florence Miailhe)

– Le monde après nous (de Louda Ben Salah-Cazanas)

– À nos amours (de Maurice Pialat, hors compétition)

– Nous (d’Alice Diop)

– Rien à foutre (de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre).

PUBLICITE :