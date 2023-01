Le Club Canadien-Français de Lake Worth a repris ses activités !

Enfin, après deux ans de mise en sommeil, le club a renoué à Noël avec ses activités. Et, en janvier, ils ont organisé leur 47e assemblée générale, qui a réélu Denis Villeneuve à la présidence qu’il exerce depuis 2008 de ce Club qui est l’une des plus anciennes associations francophones de Floride. « Nous avons eu 85 membres à se présenter pour l’AG », explique Denis, « ce qui constitue une mobilisation assez comparable à 2019 ; donc nous sommes heureux que les activités du Club puissent reprendre. Il y a eu bien sûr des départs et des nouvelles arrivées, mais c’est revenu à une certaine norme. En revanche, pour la saison précédente, les membres n’avaient pas souhaité que nous relancions des organisations, c’était encore trop tôt. Lors de notre AG nous avons aussi accueilli trois nouveaux membres au bureau du Club. » Et est-ce que les Canadiens continuent d’arriver aussi nombreux sur le comté de Palm Beach ? « Vu les prix sur Miami et Broward, on a vu des personnes qui louaient, par exemple à Hollywood durant un mois, se rendre compte qu’ils pouvaient rester dans la région de Palm Beach durant trois mois pour la même somme. Donc bien sûr on a senti des arrivées avant la pandémie. On va voir si ça continue ! »

Durant l’assemblée générale, le club à nommé Jeanette Delcourt « membre à vie ». « afin de reconnaître ses 42 ans de dévouement auprès de la francophonie ici en Floride en plus de son service dans l’organisation du Club.»

SPECTACLE DE RICHARD ABEL

Le Club organise le 9 février à 20h un spectacle de Richard Abel, avec ses musiciens, et avec Claudette Dion en « artiste invitée ». Ce sera un « hommage aux plus grands artistes de tous les temps (Abba, Aznavour, Bee Gees, Joe Dassin, Glenn Miller, Elvis Michaels Bublé, Alys Robi… » qui se déroulera à la St Mary’s Orthodox Church :

1317 Florida Mango, West Palm Beach, FL 33406

Pour réserver vos billets et pour les renseignements : 561-304-8452 (Denis Villeneuve).

