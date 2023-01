Vos stores et rideaux sur mesure en Floride avec Blinds To Go

La société Blinds To Go est spécialisée dans la fabrication, la vente et l’installation de stores, persiennes, panneaux coulissants et rideaux sur-mesure. Elle accompagne ses clients depuis plusieurs décennies, et les aide à choisir les meilleurs habillages de fenêtres pour leurs intérieurs aux meilleurs prix.

Depuis plus de soixante-cinq ans, Blinds To Go (connu au Québec sous le nom « Le Marché du Store ») propose une gamme étendue d’habillages intérieurs de fenêtres : stores, toiles, persiennes, rideaux, pour les particuliers, les commerces et les entreprises. Le storiste travaille sur un large périmètre en Floride du sud allant de Miami, à Hollywood, Fort Lauderdale, Jupiter, jusqu’à la côte ouest à Tampa, Sarasota ou Naples.

Si vous avez besoin de stores, de persiennes et de rideaux sur-mesure en Floride, la démarche est simple. Contactez Blinds To Go (par téléphone, email ou via le site web) pour passer commande ou prendre rendez-vous avec un conseiller pour une consultation gratuite à domicile. Sous 24h/48h, il viendra évaluer vos besoins et effectuer les premières mesures afin d’établir une cotation (sans engagement). Un catalogue et des échantillons sont d’ailleurs disponibles sur demande. La fabrication et la pose sont ensuite réalisées dans un délai de trois à quatre semaines. « Du conseil technique (matériaux, mécanique, domotique), esthétique (style, forme, couleur, accessoires), en passant par la prise de mesures et l’installation, nous nous occupons de tout. C’est important de guider les personnes dans leur réflexion d’achat afin qu’il fasse le bon choix, car on ne change pas ses stores toutes les semaines ! Et avec nous, vous discutez en français, c’est toujours plus confortable ! », précise Valérie Pépin, responsable des ventes en Floride du sud.

Un vaste choix est proposé en termes de matériaux (bois, bambou, aluminium, vinyle, tissus, nid d’abeille ‘écoénergétique’), de formats (horizontaux, verticaux, en cascades, coulissants, puits de lumière) et de filtration du soleil ou de la lumière (opaques, filtrants, diaphanes, solaires). « En Floride, les toiles coupant la chaleur sont par exemple très populaires ! ». Pour les rideaux, une belle sélection de tissus est proposée (lin, soie, coton, velours). Ils sont confectionnés à la main dans des manufactures locales.

Pour faciliter et sécuriser l’utilisation des stores, plusieurs systèmes de motorisation (avec télécommande ou contrôle mural) sont proposés. Le grand « plus » de Blinds To Go ? Chaque produit non motorisé est garanti à vie, et les motorisations sont certifiées cinq ans. Et si vous souhaitez garder vos parures de fenêtres, mais moderniser leur utilisation, il existe aussi un dispositif appelé « Move+ » qui permet aux stores disposant d’une chaînette ou d’un cordon d’être électrifiés.

Quels que soient vos besoins, Blinds To Go est à votre écoute. « Si vous avez envie que l’habillage de vos fenêtres soit tout en élégance, en harmonie, mais aussi qu’il résiste au temps esthétiquement et mécaniquement, il faut consulter un spécialiste comme nous dont c’est le métier depuis des décennies. Nous avons le savoir-faire pour comprendre vos besoins, proposer la meilleure solution dans votre budget, fabriquer avec des matériaux de haute qualité dans nos usines aux États-Unis, et installer rapidement et efficacement. Pour chaque client, nous déroulons le ‘tapis rouge’ ! », conclue Valérie Pépin.

Blinds To Go Contact : Valérie Pépin Tél. : +1 (786) 216-9706 Tél. : +1 (800) 254-6377 www.blindstogo.com/fr