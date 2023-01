Miami : Les croisières ont repris de plus belle !

Si la saison précédente avait butté sur l’ouverture tardive des frontières américaines (le 8 novembre 2022), cette fois les croisières ont repris comme avant. Tant mieux pour les navires récents qui, comme celui de Virgin, restait dans le port de Miami sans pouvoir transporter son premier passager.

Par exemple, si en janvier 2022 le taux d’occupation des bateaux quittant Port Miami était de 31% seulement, dès juillet il était toutefois remonté à 91%.

De son côté, Port Canaveral a battu son record de fréquentation !

L’offre est aussi au rendez-vous : le groupe Royal Caribbean a par exemple mis à l’eau cinq nouveaux navires en 2022, don’t quatre sont basés dans les ports du sud Floride (Fort Lauderdale et Miami).

Pour se relancer, l’industrie de la croisière a su mettre en place durant la pandémie des systèmes permettant d’aérer et d’assurer la sécurité des passagers sur les navires. Une fois sortis de la période la plus grave de la pandémie, bien entendu aujourd’hui il faut être vacciné (ou bien testé) afin de monter dans la plupart des navires partant des Etats-Unis.

Pour reparler de Royal Caribbean, la compagnie à un nouveau projet intéressant. Les grandes compagnies de croisières sont toutes propriétaires d’une petite île dans les Bahamas, et RCG l’est sa part de Coco Cay. Mais il se trouve que tous ceux qui ont déjà réalisé une croisière dans les Bahamas se sont déjà arrêtés à Nassau (la capitale). Certains ne descendent plus même du bateau quand ils y sont, et d’autres ne vont pas prendre cette croisière-là justement parce qu’ils trouvent que l’offre n’est pas assez surprenante. Donc, avoir juste une belle île comme étape intéressante, c’est un peu juste pour une croisière aux Bahamas. En conséquence, Royal Caribbean a pour projet d’ouvrir un club de plage à l’ouest de Paradise Island (l’île de loisirs face à Nassau). Quand les bateaux de croisières seront à quai dans la capitale, Royal Caribbean permettra alors de rejoindre en water taxi cet endroit où les touristes pourront alors bénéficier d’une plage aux magnifiques couleurs locales, avec ambiance, cuisine et cocktails qui le seront tout autant, et où ils pourront ainsi rester 4 à 5 heures (auxquels ils pourraient toujours adjoindre quelques heures de promenade dans le centre de Nassau).

Un plan initial (non officiel) de ce « Beach club » mentionnait qu’il pourrait accueillir 3500 personnes en même temps, avec un restaurant de 1500 place et 14 bars. Si c’est le cas, l’ouest de Paradise Island va d’un coup devenir nettement moins sauvage !! Mais, dans tout les cas, on ne peut pas ici s’attendre à un petit projet.

Plus de détail ici : https://www.thestreet.com/travel/royal-caribbean-shares-news-on-private-island-destination-plans

