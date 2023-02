Floride : L’UFE et Miami Accueil lancent leurs activités sur le comté de Broward (photos + vidéo de la première soirée)

Ce n’est pas la première fois que Miami Accueil et l’Union des Français de l’Etranger organisent des réunions sur le comté de Broward, mais en tout cas c’est la première fois que les deux associations le font ensemble, et avec la volonté de le systématiser. C’est donc à l’appel d’Aline Martin O’Brien (très active vice-présidente de l’UFE depuis des années, et élue conseillère consulaire depuis 2021) et de Patricia Marmousez, pour sa part vice-présidente (tout aussi active), de Miami Accueil, qu’une première soirée « crêpes de la chandeleur » était organisée au restaurant Le Val de Loire à Deerfield Beach (la ville la plus au nord de Broward).

La vidéo démarre après 20 secondes (désolé pour le cafouillage !!) :

Pour l’occasion et pour appuyer la démarche, Isabelle Brunswick, présidente de Miami Accueil, et Xavier Capdevielle (président de l’UFE Floride) étaient venus de Miami. Par delà les succulentes crêpes de la soirée, encore une fois, il s’agit ici d’un appel aux bonnes volontés des francophones (c’est à dire à la votre, cher lecteur résidant à Broward) que les assos s’adressent : si vous voulez vous investir dans une bonne ambiance sur différents sujets ludiques, culturels etc… contactez-les et aidez-les à donner de l’élan à cette initiative !

www.facebook.com/UnionFrancaisEtranger

www.miami-accueil.org

Nos photos de la soirée :

(cliquez sur la première photo pour les passer en grand sur votre écran)

Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride.Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride. Soirée organisée par l’UFE et Miami Accueil à Deerfield Beach (comté de Broward) en Floride.

PUBLICITE :