Miami : les photos du dîner des assos françaises en l’honneur du Consul de France et de son épouse

« Salle comble » (ou « Sold Out » comme on dit ici) pour le dîner que les associations ont organisé le 9 février en l’honneur du consul de France, Raphaël Trapp, et de son épouse, Lucie Faucherre, qui sont arrivés à Miami en septembre dernier, mais ce dîner n’avait pas pu être organisé avant. Un grand nombre de ressortissants ont ainsi pu rencontrer et discuter avec eux dans une ambiance sympathique. La consule générale adjointe Rebecca Bourgin était également présente.

C’est Xavier Capdevielle (président UFE Floride) qui a fait le discours de bienvenue, nombreux autres responsables d’associations et coorganisateurs (pardon pour les oublis) Isabelle Brunswick et Patricia Marmousez (pdte et VP de Miami Accueil), Patricia Bona et Stanislas Riener (pdte et dr Alliance Française Miami), Roger Pardo (pdt FIPA), Claire Francoulon (ADFE), Elisabeth Gazay (pdte CCE Floride), Christophe Poilleux et Annabelle Ballot-Pottier (pdt et dr FACC Miami), Stanislas Coignard (French Tech Miami), Anthony Touzard (officiers de réserve), le rabbin Yisroel Frankforter (JELI) et aussi des responsables de l’UFE venus de la côte ouest comme Marie Bordas-Thibaud (Naples) et Christophe Couedelo (Tampa Bay). Ils étaient accompagnés par les élus conseillers des Français de l’étranger Franck Bondrille et Aline Martin O’Brien, cette dernière étant très investie également en qualité de vice-présidente de l’UFE. Etait également présent Richard Ortoli, conseiller des Français de l’étranger de New-York et élu à l’Assemblée des Français de l’Etranger.

