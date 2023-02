Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Mars 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Mars 2023 aux Etats-Unis.

DISNEY+

Le 1er mars :

The Mandalorian (saison 3)

Après la défaite de l’Empire aux mains des forces rebelles, un chasseur de primes solitaire opérant dans la Bordure extérieure, loin de la domination de la Nouvelle République, se lance dans de nombreuses aventures surprenantes et risquées.

Le 17 mars :

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman

Le cinéaste primé aux Oscars Morgan Neville capture Dave Letterman lors de sa première visite à Dublin pour passer du temps avec Bono et The Edge dans leur ville natale, découvrir Dublin et rejoindre les deux musiciens de U2 pour un concert sans précédent.

APPLE TV+

Le 17 mars :

Extrapolations (série limitée)

Une anthologie de 8 épisodes sur le changement climatique. Elle suit un groupe de contes humains interconnectés pour montrer comment chaque aspect de notre monde va changer dans un proche avenir.

Le 24 mars :

My Kind of Country (saison 1)

Cette « série hybride fera tomber les barrières culturelles et musicales dans l’espace de la musique country, invitant des musiciens innovants à libérer leurs voix authentiques et à occuper le devant de la scène. » Adam Blackstone sera le directeur musical de la série.

AMAZON PRIME

Le 3 mars :

Daisy Jones & The Six (saison 1)

Basé sur le roman à succès de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six est une série dramatique musicale limitée détaillant l’ascension et la chute précipitée d’un groupe de rock renommé. En 1977, Daisy Jones & The Six étaient au sommet du monde. Mené par deux chanteurs charismatiques – Daisy Jones (Riley Keough) et Billy Dunne (Sam Claflin) – le groupe était passé de l’obscurité à la gloire. Et puis, après un spectacle à guichets fermés au Soldier Field de Chicago, ils ont arrêté. Des décennies plus tard, les membres du groupe acceptent enfin de révéler la vérité. C’est l’histoire de la façon dont un groupe emblématique a implosé à l’apogée de ses pouvoirs.

Le 17 mars :

DOM (saison 2)

Faisant la une des journaux, Pedro Dom devient le criminel le plus recherché de Rio de Janeiro. La police se rapproche de ses pas et, acculé, il tente de s’enfuir mais finit par être arrêté. Le crime est partout, les stratagèmes sont encore plus complexes et peuvent devenir mortels. Il ne lui reste plus qu’une option : se faire passer pour quelqu’un d’autre pour survivre à cet enfer.

Le 17 mars :

Swarm (saison 1)

L’obsession d’une jeune femme pour une pop star prend une tournure bien sombre.

Le 31 mars :

The Power (saison 1)

Et si soudain, sans avertissement, des adolescentes développaient le pouvoir d’électrocuter les gens à volonté !

NETFLIX

Le 1er mars :

Cheat (saison 1)

Série de jeux télévisés britanniques animée par Danny Dyer et Ellie Taylor, où les participants peuvent tricher pour gagner une fortune.

Le 5 mars :

Chris Rock: Selective Outrage

Pour la première fois dans l’histoire de Netflix, vous pourrez regarder ce nouveau stand-up spécial de Chris Rock en direct sur la plateforme.

Le 8 mars :

Faraway

Film dramatique allemand sur une femme qui est à bout de souffle et qui, suite aux funérailles de sa mère, s’échappe vers une île secrète et un domaine qui lui est laissé par testament.

Le 9 mars :

You (saison 4 part 2)

La première partie étant sortie en février.

Le 10 mars :

The Glory (Part 2)

Pour ceux qui ne sont pas familiers, ce drame de vengeance coréen parle d’une femme qui met en place un plan de vengeance pour faire payer les auteurs des crimes qu’elle a commis au lycée.

Le 10 mars :

Luther: The Fallen Sun

Le nouveau long métrage Luther: The Fallen Sun est une continuation et peut-être un final pour la populaire et réussie série de la BBC avec Idris Elba.

Le 10 mars :

Outlast (Saison 1)

Cette série est un concours de survie non scénarisé qui comprendra huit épisodes. 16 loups solitaires s’affrontent pour survivre dans la nature sauvage de l’Alaska pour gagner 1 million de dollars. Il n’y a qu’une seule règle dans ce jeu acharné : ils doivent faire partie d’une équipe pour gagner.

Le 16 mars :

Shadow & Bone (saison 2)

Le retour tant attendu de la série fantastique Shadow and Bone arrivera enfin en mars 2023. Cette saison devrait comprendre huit épisodes, et nous y verrons Alina Stakov en fuite, devant concevoir un nouveau plan pour faire tomber le Shadow Fold.

Le 17 mars :

Sky High: The Series

Après la sortie du film d’action Sky High (en espagnol) en 2020, Netflix pensait qu’il y avait assez de matière pour faire beaucoup plus, mais plutôt que de commander une suite, ils ont commandé une série préquelle. « Pour rester indépendante de son père, qui est un trafiquant de biens volés, une mère célibataire nouvellement veuve rejoint le gang de voleurs de son défunt mari. »

Le 17 mars :

Noise (film)

Dans ce film belge (tourné en flamand) Matt, influenceur et jeune parent du nouveau-né Julius, découvre un sombre secret du passé démentiel de son père. Il entame une enquête approfondie, qui ouvre par conséquent une boîte de secrets de Pandore et dévoile plus de drames familiaux que prévu. L’épouse de Matt, Liv, est profondément inquiète et fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas le perdre, mais est-il trop tard… ?

Le 17 mars :

The Magician’s Elephant

Film fantastique d’animation du studio interne Animal Logic de Netflix et réalisé par Wendy Rogers. L’histoire tourne autour d’un jeune garçon qui se fait dire par une diseuse de bonne aventure qu’un éléphant l’aidera à retrouver sa sœur perdue.

Le 21 mars :

We Lost Our Human

« Deux animaux de compagnie se réveillent un jour pour découvrir que tous les humains sur Terre ont disparu ! Désespérés de retrouver leur propriétaire, Pud le chat et Ham le chien s’aventurent dans le monde pour la toute première fois et se retrouvent dans un voyage sauvage à travers l’univers.

Le 31 mars :

Wellmania (saison 1)

Initialement prévu pour sortir en janvier 2023, apparemment cette nouvelle série comique australienne devrait foinalement arriver vers la fin mars 2023 (à confirmer). Elle est basée sur un roman de Brigid Delaney, et elle suit Liv, qui a un problème de santé majeur et est obligée de repenser son attitude « vivre vite, mourir jeune ».

Le 31 mars :

Murder Mystery 2

L’une des plus grandes sorties de films comiques de Netflix revient pour une suite très attendue avec Adam Sandler et Jennifer Aniston tous les deux de retour. « Audrey et Nick Spitz, un couple de détectives de retour, sont impliqués par inadvertance dans un autre mystère après que leur copain ait été kidnappé lors de son propre mariage. »

