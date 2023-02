Concert d’Amadou & Mariam en mars à Miami Beach

En ouverture de leur tournée américaine, le groupe malien « Amadou & Mariam » jouera le mardi 14 mars sur la scène du Miami Beach Bandshell de Miami Beach.

7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141

Tickets en vente ici : www.bandsintown.com/t/1027205160?affil_code=js_www.amadou-mariam.com&app_id=js_www.amadou-mariam.com&came_from=242&utm_campaign=ticket&utm_medium=web&utm_source=widget

Tous deux aveugles, Amadou & Mariam se sont fait connaître en 2003 avec le succès d’un « Dimanche à Bamako » et leur album du même nom. Depuis lors ils ont été à l’affiche des plus grand festivals, notamment en France et dans le monde anglo-saxon.

